До второго боя с Миочичем у Фрэнсиса Нганну была ровно одна характеристика: ему респектовали за мощнейший удар, но считали примитивным рубакой. Бойца критиковали за кардио, борьбу, умение держать удар и даже бойцовский IQ – эти минусы проявились в 2018 году, когда камерунец проиграл дважды подряд. Тогда с его кулаками справились Миочич и Льюис – и если бой с Дерриком был ультраскучным, то Стипе организовал для африканца реальный мастер-класс. «Тот проигрыш научил меня большему, чем все победы», – Фрэнсис много раз высказывался в подобном стиле.

Учитывая, что с первой встречи против Миочича прошло три года, было странно думать, что Нганну не спрогрессирует. Он выдал четыре нокаута подряд, потратив на них меньше трех минут, а еще поменял тренера и стал гораздо спокойнее и опытнее. Если бы Миочич и сейчас перемолол Фрэнсиса, камерунца можно было бы отправлять в категорию одноклеточных ударников, но Нганну тотально удивил хорватского пожарного.

У Миочича была тактика, состоявшая из двух элементов. Во-первых, он заметно просушился и на фоне Фрэнсиса смотрелся слегка дистрофично. Зато Стипе планировал получить преимущество в скорости, выносливости и подвижности. Соответственно, в первых раундах чемпион должен был сдержать Нганну, а потом победить гиганта за счет кардио. Здравая мысль, учитывая, что прежде огромному Фрэнсису было некомфортно уже после первого-второго раунда.

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Франсис Нганну Фото: Getty Images

Во-вторых, Миочич собирался навязать претенденту грэплинг – проводить тейкдауны и терзать в партере. Как минимум это позволило бы спастись от базук Нганну, а как максимум камерунец бы постучал. Но все мудрые заготовки Стипе взяли и растворились – Фрэнсис идеально прочитал оппонента и тут же выработал антидот.

Например, в первом раунде хорват ухватился за ногу Нганну, но перевод не удался: африканец не только выскользнул, но и фактически забрал спину чемпиона. Вместо того, чтобы бороться, Фрэнсис отоваривал Миочича кулаками по голове, а когда тот чудом выжил, донес до челюсти хайкик. Именно в тот момент стало ясно: хорват не знает, что делать. Пока у Нганну проходили удар за ударом, Стипе выбрасывал кики по внутренней стороне голени, но претендент даже не морщился. Более того, Фрэнсис не позволял хорвату даже перемещаться по октагону – чемпиона зажали в угол и лишили территории.

Была надежда, что в паузе Миочич соберется и перевернет бой во втором раунде, но на эту пятиминутку вышел истерзанный и утомленный ветеран. Первый же заметный размен закончился для Стипе приземлением на настил – да, однажды хорват все же попал по щеке Нганну, но сам пропускал удары, после которых не встают.

Фрэнсис полностью заслужил пояс, который еле защелкнулся на здоровенной талии. Пока африканец работал над ошибками и стремительно рос, остальные легенды дивизиона в основном стояли на месте. Зато теперь уже никто не скажет, что Нганну – просто машина без кардио и мозга, ведь Фрэнсис роскошно разобрал одного из самых умных тяжеловесов в мире.

Сейчас у камерунца есть три соперника, которые хотят выскочить на защиту его титула. Первый – легендарный Джон Джонс, и он уже громко сообщил, что за большие деньги хочет остановить этого громилу. Второй оппонент – Александр Волков, мечтающий о титульнике после уничтожения Оверима. Третий – Деррик Льюис: они с Фрэнсисом уже встречались, но то уныние трудно назвать боем уровня UFC – сейчас все должно быть иначе.

При этом окончательно списывать 38-летнего Стипе Миочича тоже нельзя: его сильные стороны никуда не делись, поэтому он может выиграть 1-2 боя и добиться трилогии с Нганну. В ней Фрэнсис снова будет фаворитом, но хорват явно придумает новые уловки для африканца. Важно понимать: Стипе все равно остается великим бойцом и неприятным соперником для кого угодно. Даже для Нганну, который так эффектно размотал хорвата в титульном бою.

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