В польской Лодзи прошел турнир по единоборствам промоушна Fight Exclusive Night. В четвертом поединке основного карда FEN 33 в легчайшем весе смешанного стиля встречались украинка Екатерина Шакалова и Изабела Бадурек из Польши.

В начале третьего раунда соперницы боролись в грэпплинге. Шакалова изворотливо выбралась из захвата польки и прошла ей в ноги. Екатерина схватила Изабелу за бедра, осторожно встала с ней на плечах и бросила противницу через себя.

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Украинка выполнила прием из реслинга – в боях смешанного стиля такие броски обычно не применяют. Девушка приземлилась на Бадурек всем весом – в трансляции заметно, как у той перехватило дыхание. Поверженная спортсменка с трудом ловила воздух, но продолжила поединок.

Судьи единогласным решением присудили победу Шакаловой. Это пятый успех украинской 23-летней девушки-бойца в шести поединках.

Статистика 29-летней Изабелы Бадурек – 8-7. Это ее третье поражение в четырех последних выходах в октагон.

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