Боец UFC в легком весе Дастин Порье сообщил дату третьего поединка против бывшего двойного чемпиона промоушна Конора Макгрегора.
«10 июля», – написал Порье в твиттере. На эту дату запланирован турнир UFC 264.
  • 24 января на турнире UFC 257 Дастин Порье взял реванш у Конора Макгрегора, победив нокаутом во втором раунде.
  • Первый поединок состоялся 27 сентября 2014 года, тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.
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