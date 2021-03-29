Бойцы из Чеченской Республики не будут участвовать в поп-ММА-турнирах на ютьюбе. Об этом их попросил министр спорта Чечни и племянник Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров.

«У меня состоялась встреча с бойцами так называемых «ютубных» лиг (HARDCORE, POPMMA, «Наше дело» и т.д.), на которой мы обсудили ряд злободневных и важных для чеченского общества тем. В первую очередь я акцентировал внимание ребят на том, что деятельность вышеназванных сообществ не соответствует нашим национальным обычаям и традициям, идет вразрез с такими понятиями, как честь, гордость, достоинство. Простой пример – использование за ширмой трэш-ток оскорблений, унижений, ругани, других, чуждых духу чеченцев асоциальных явлений.

Поэтому я призвал собравшихся покинуть эти группы и вступить в те организации, работа которых отвечает культуре нашего народа – ACA, UFC, Bellator и другие. Молодые люди заверили, что разорвут контакты с этими сомнительного характера лигами. А я в свою очередь пообещал, что Минспорта ЧР окажет им всяческое содействие в их дальнейшей спортивной карьере. Более того, ребята смогут бесплатно проходить сборы в лучших спорткомплексах, и мы организуем для них бои. Здесь же от РОФ им. А.-Х. Кадырова я передал каждому по 50 тысяч руб», – написал Хамзат Кадыров в инстаграме.

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В видеоролике замечены известные бойцы, представляющие поп-ММА – Зелимхан Пулеметчик, Асхаб Тамаев и Абубакар Сулейманов.

Ютьюб-каналы с боями смешанных единоборств и на голых кулаках собирают в среднем более 1 миллиона просмотров на ролике.

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