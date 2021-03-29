Экс-чемпион PRIDE в тяжелом весе Федор Емельяненко обсуждает следующий возможный бой.
Очередным соперником 44-летнего спортсмена может стать экс-чемпион UFC в тяжеловесном дивизионе Жуниор дос Сантос. Организацией поединка занимается промоушн Bellator, в котором Емельяненко провел четыре последних боя.
По информации источников Tele-sport.ru, 37-летний бразилец договаривается о соглашении с Bellator MMA и в ближайшее время подпишет нужные бумаги. Руководство бойцовской лиги рассматривает в качестве места проведения поединка столицу России Москву. Турнир с участием Емельяненко-старшего и Дос Сантоса предварительно намечен на конец 2021 года.
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- В 2011-м Жуниор нокаутировал Кейна Веласкеса на турнире UFC 155 и взял чемпионский пояс промоушна Дэйны Уайта в тяжелой весовой категории. Он защитил титул в бою с Фрэнком Миром, но потерял звание в реванше с Веласкесом.
- Затем Дос Сантос еще дважды выходил на чемпионские поединки, но оба раза проигрывал – в трилогии с Веласкесом в 2013-м и в 2017-м против Стипе Миочича. В марте 2021-го бразильца отчислили из UFC после четырех досрочных поражений подряд.
- Федор Емельяненко последний бой провел в декабре 2019 года против Куинтона Джексона. Он загасил американца в первом раунде.
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