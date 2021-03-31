Каждый год все больше спортсменов делают каминг-ауты, но только не бойцы смешанных единоборств. Они пока не чувствуют, что готовы признаться в нетрадиционной ориентации. К девушкам это не относится: лесбиянки – главный актив UFC. Аманда Нуньес, Джессика Андраде, Лиз Кармуш – эти спортсменки давно не скрывают сексуальных предпочтений и могут считаться легендами женских ММА. Весной 2019-го три женских пояса из четырех держали лесбиянки. Могло быть и стопроцентное доминирование, но Валентина Шевченко не отдала титул Лиз Кармуш.

UFC поддерживает ЛГБТ-движение – например, когда Аманда Нуньес взяла пояс, промоушн выпустил футболки с радужным принтом и надписью «Мы все бойцы». Помимо девушек, в таких майках были замечены Марк Хант, Николас Далби, Трэвис Браун и Энтони Бирчек. Дэйна Уайт и сам не раз говорил, что считает гомофобию проблемой, а ориентация бойца не имеет значения для него. Каминг-аут не сделал ни один мужчина в промоушне, но находятся бойцы, которые выступают за меньшинства и делают это смело.

Смешанные боевые искусства Федор Емельяненко подерется с экс-чемпионом UFC в конце 2021-го ВЧЕРА В 16:50

Первым стал Кайл Кингсбери – на взвешивании перед поединком с Пэтом Камминсом в 2014-м боец, который занимался в зале AKA тренера Хабиба Хавьера Мендеса, предстал в розовых трусах с надписью Legalize Gay в поддержку однополых браков. Бой с Камминсом Кингсбери проиграл и завершил карьеру.

Спустя три года на тот момент непобежденный конголезец Марк Диакези снялся в фотосессии для журнала Gay Times Magazine. «Мы вступаем в новую эру. Вы можете делать что хотите и быть кем желаете. Мы все люди, мы все одинаковые, и поэтому я рад быть здесь, в этом журнале», – сказал тогда Диакези. Через месяц боец за 30 секунд нокаутировал Теему Пакалена, а затем проиграл четыре схватки из шести, в том числе Рафаэлю Физиеву, когда оба закатили настоящее шоу.

В UFC официально нет геев, но и в остальном мире бойцов, сделавших каминг-аут, крайне мало. Известно о двух действующих спортсменах, которые решились на такой шаг. Первый – Шед Смит. 48-летний американец в юношестве имел 46 приводов в полицию за нанесения побоев, а после угона авто ему пришлось отсидеть четыре года. На вопрос журналиста New York Times, в чем причина такого поведения, Смит ответил: «Знаешь, братан, дело в сексуальных предпочтениях». Шед просто не хотел выглядеть недостаточно мужественно, а потому старался быть самым крутым парнем на районе, чтобы никто ничего не заподозрил.

Парень Смита – полная противоположность бойцу. Молодой визажист, он больше похож на сына Шеда. Когда Смит начинал карьеру в 2000-м, его бойфренд Лео Кастильо только учился связывать слова в предложения. Бойцовский путь Шеда не назвать успешным: вероятно, его пик – первый, единственный и проигранный поединок в Bellator. Другой крутой хайлайт, который можно оценить лишь спустя время – бой с молодым Домиником Крузом. Тогда будущему чемпиону UFC был 21 год, и он одолел Смита единогласным решением.

Джордан Фолкнер – второй боец-открытый гей в ММА. Рекорд 24-летнего спортсмена замер на 2-1 – Фолкнер не дрался с ноября 2017-го. Джордан сделал каминг-аут еще в 16 лет, и сейчас у него нет с этим проблем, как и у Шеда Смита.

«Я не хочу никому врать. Все мои товарищи по команде и тренеры в курсе, никогда не ничего не скрывал – это было бы неуважительно по отношению к моему парню и одноклубникам. Сначала было очень тяжело. По этой причине я покинул команду по борьбе на первом курсе в средней школе в Ньюарке. Там надо мной много издевались, даже товарищи по команде смеялись, а тренеры мне не помогали. Я покинул команду и нашел поблизости другой клуб, где меня приняли», – вспоминал боец в 2016-м.

«Драться в ММА и быть открытым геем – не проблема. Оно могло бы ей стать, доставляй я другим неудобства, но благодаря моей трудовой этике люди забывают об этом и не обращают внимания. Некоторые подходят ко мне и говорят, что я их вдохновил, помог избавиться от давления и быть такими, какие они есть», – рассказал Фолкнер, который дрался в чешском промоушне Combat Zone.

Но пока не все бойцы готовы принять себя, и, вполне возможно, в UFC действительно есть боец нетрадиционной ориентации, который еще не нашел смелости признаться. В файтерской соцсети This MMA Life осенью прошлого года кто-то опубликовал анонимное письмо с заголовком «Я боец UFC. Я мужчина, гей и вхожу в топ-10 своего дивизиона». Вот его полный текст.

«Привет, я загуглил «быть геем в ММА», и это первая ссылка. Я зарегистрировался, и вот я здесь, веду блог в сообществе (которое выглядит нетоксичным) о том, как быть скрытым гомосексуалом в жестоком, порочном, суровом мужском спорте, и я в ужасе от того, что настанет день, когда кто-то обо мне узнает.

Почему я в ужасе? Не потому, что мне стыдно – я победил этого демона очень давно. Я не хочу внимания из-за того, что я гей, я просто хочу соревноваться, побеждать, получать деньги и завоевать титул UFC. Я знаю, что, если сделаю каминг-аут, все изменится, и хотя фанаты, друзья, семья знают меня как жесткого засранца, такое внимание к моим сексуальности и отношениям разрушит изнутри. Меня всегда будут называть «тот гей» или «этот гей-боец из UFC», а это не вся информация обо мне. Я парень, который много работал, чтобы попасть в высшую лигу.

Так каково быть геем в UFC? Это зависит от того, чем вы занимаетесь и кто вас окружает изо дня в день. Во время тренировки или в зале с людьми чем комфортнее они чувствуют себя рядом с вами, тем больше появляется гейских шуток. «Разорви ему штаны и устрой хорошую трепку» или «соси его член» – я слышу это постоянно. Или «проверьте его масло» – иногда это бесконечный поток гомофобных шуток в спортзале. Спустя годы вы догадываетесь об определенных людях – самые гомофобные шутки у тех, кто больше всего думает о сексе с другими мужчинами.

Что касается менеджеров, старшего персонала UFC, медиа и так далее, то это меньшая проблема. Они кажутся чуть более уверенными в себе, по крайней мере, на первый взгляд. Иногда у меня ощущение, что я действительно подвел свое сообщество, скрывая свою сексуальность. В UFC так много лесбиянок, у которых просто нет проблем с этим, их поддерживают со всех сторон, даже фанаты и руководство. Я убедил себя, что, если бы я сделал каминг-аут, буря в медиа была возмутительной. Мне постоянно снятся кошмары по этому поводу, все начинается с фотографии в соцсетях, затем загорается экран моего телефона, и я оказываюсь на шоу Ариэля Хельвани, признавая, что являюсь одним из самых крутых геев на планете. Все видят меня иначе, все мои товарищи по команде реагируют по-разному, а все те шутки, над которыми я смеялся годами, теперь обо мне.

Это моя прекрасная мечта. Я открываюсь, и никому нет до этого дела. Я как обычно снимаюсь в UFC Embedded, мой партнер и я смеемся, шутим и показываем друг другу привязанность, как и все остальные, а перед началом боя я подхожу к октагону и целую своего парня. Гордость».

Нет объективных доказательств, подтверждающих или опровергающих, что письмо не фейковое – его мог написать кто угодно. Но это мог быть и боец UFC – вот так выглядели рейтинги промоушна на октябрь 2020-го, когда пост появился в This MMA Life.

Понятно, почему бойцы не готовы совершать такие признания открыто: на руководстве UFC не заканчивается мир, а большинство представителей ММА-сообщества настроено гомофобно. И пусть такие легенды, как Андерсон Силва и Ти Джей Диллашоу, поддерживают бойцов в том, чтобы те открывались, это вряд ли серьезно поможет. Выступать в UFC – уже серьезный прессинг, а когда он увеличивается во много раз, шансы на успех стремительно падают.

Смешанные боевые искусства Бойцы из Чечни прекратят драться в поп-ММА. Их попросил Кадыров ВЧЕРА В 12:21