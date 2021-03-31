Опубликовано 31/03/2021 в 15:42 GMT | Обновлено 31/03/2021 в 15:44 GMT

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор предложил ввести пояс его имени. Ирландец хочет подраться за такой титул уже в третьем поединке с Дастином Порье.

«Чувствую, что самое время выпустить этого малыша к следующему боя. Я прошу UFC создать пояс имени Макгрегора. Предлагаю розовое золото и рубины. Возможно, желтое золото и изумруды. Это тоже может быть неплохо. Я открыт для предложений по дизайну. Давайте свяжемся», – написал Конор в твиттере

Третий бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье запланирован на 10 июля, когда состоится турнир UFC 264.

24 января на турнире UFC 257 Дастин Порье взял реванш у Конора Макгрегора, победив нокаутом во втором раунде.

Первый поединок состоялся 27 сентября 2014 года, тогда ирландец нокаутировал соперника в первом раунде.

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