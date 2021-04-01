Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов объяснил, почему будет выступать в Bellator, а не в UFC – сильнейшем MMA-промоушне.
«В UFC и так много Нурмагомедовых, поэтому я выбрал Bellator. Им тоже нужен один», – цитирует MMA Junkie кузена Хабиба Нурмагомедова.
После завершения карьеры Хабибом в UFC остались его двоюродные братья Умар и Абубакар. Также в промоушне выступает их однофамилец Саид Нурмагомедов.
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- Усман дебютирует в Bellator 2 апреля поединком против Майка Хэмела.
- Хабиб будет секундантом родственника.
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