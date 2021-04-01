Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон устроили перепалку в твиттере.

Американский боец MMA опубликовал видео с дуэли взглядов против Хабиба и сопроводил его дерзкой подписью. Он припомнил Нурмагомедову старое прозвище «Тирамису» и назвал его «чемпионом-болваном». «Ты скоро увидишь меня, приятель», – подытожил Тони.

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Хабиб ответил в реплае: «У тебя скоро бой, твой противник один из самых сильных и недооцененных бойцов в легком дивизионе, сосредоточься на нем. Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего несмотря на то, что ты выглядишь как дерьмо».

Фергюсон выступит на турнире UFC 262, который пройдет в ночь на 16 мая. Тони подерется с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Последние два боя Эль Кукуй проиграл.

Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года с рекордом 29-0, а в марте 2021-го подтвердил, что не вернется в октагон и освободит чемпионский пояс.

В UFC пять раз пытались схлестнуть Хабиба и Тони в октагоне, но бой всякий раз срывался по разным причинам.

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