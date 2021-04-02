Канадский боец смешанных единоборств Хетаг Плиев дрался с оторванным пальцем руки. Поединок проходил в рамках промоушна Cage Fury MMA.
«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке. После раунда все увидели, что пальца нет на месте, приняли решение остановить бой.
Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что все будет в порядке», – цитирует 37-летнего Плиева ТАСС.
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- Плиев родился в Северной Осетии, позже эмигрировал в Канаду.
- До смешанных единоборств выступал в вольной борьбе, имеет бронзу Панамериканских игр. Участник Олимпиады-2012.
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