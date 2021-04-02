Канадский боец смешанных единоборств Хетаг Плиев дрался с оторванным пальцем руки. Поединок проходил в рамках промоушна Cage Fury MMA.

«Соперник держал меня за перчатку, а палец у меня хрустнул. Судья этого не замечал. А когда уже пошел обмен ударами, то палец как-то сломался и выскочил. По сути, он остался в перчатке. После раунда все увидели, что пальца нет на месте, приняли решение остановить бой.

Меня сразу же повезли в больницу, пришили палец обратно. Он фактически держался на одной коже. Сейчас будем делать физиотерапию, процедуры, надеюсь, что все будет в порядке», – цитирует 37-летнего Плиева ТАСС

Смешанные боевые искусства «Выглядишь как дерьмо». Хабиб и Фергюсон зарубились в твиттере 17 ЧАСОВ НАЗАД

Показать видео на этой странице мы вам не можем по этическим соображениям – на свой страх и риск кликайте по ссылке . Но очень осторожно!

Плиев родился в Северной Осетии, позже эмигрировал в Канаду.

До смешанных единоборств выступал в вольной борьбе, имеет бронзу Панамериканских игр. Участник Олимпиады-2012.

Смешанные боевые искусства Кузен Хабиба Усман выбрал Bellator, а не UFC. Почему? ДЕНЬ НАЗАД