Считается, что бойцам смешанных единоборств некого бояться, ведь это сильные физически и ментально универсальные солдаты. Однако рычаги воздействия находятся и на них, особенно когда речь идет о больших деньгах. В UFC появился человек, которого боятся многие топовые бойцы промоушна, в том числе Конор Макгрегор, Джон Джонс, Хорхе Масвидаль и другие. Имя кошмару – Ханс Моленкамп, и он работает в компании Monster Energy, производящей энергетические напитки.

Моленкамп занимается спонсорской поддержкой «монстров» в UFC – именно он решает, каких бойцов будет спонсировать компания. Monster Energy выручила файтеров в 2014-м, когда UFC подписал контракт с Reebok, что лишило бойцов возможности лепить на шорты логотипы спонсоров. Тогда марка энергетиков пришла, отвалила промоушну денег и получила возможность финансово поддерживать спортсменов, которые рекламируют Monster Energy за пределами канваса.

Бойцы снимаются в промовидео для энергетика, в которых носят одежду с лого «монстра», а также пьют брендированную воду. Однако во время турниров спортсмены носят одежду от владельца эксклюзивного контракта. До UFC 260 это были Reebok, теперь права перешли к Venum. Поэтому Monster Energy не может заставить бойцов носить их мерч, например, на пресс-конференциях. Но марка энергетиков все равно здорово платит бойцам – сумма варьируется от 5 до 10 тысяч долларов в месяц. Определенной системы, по которой определяется, кому дадут контракт, нет – все решает Моленкамп.

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Ханс Моленкамп Фото: Getty Images

Никто не обратил бы внимания на Моленкампа, если бы не экс-чемпион UFC Доминик Крус. После победы над Кейси Кенни на UFC 259 в интервью Джо Рогану он неожиданно вызвал на бой не кого-то из топа легчайшего веса, а сотрудника Monster Energy. Это не было шуткой или рекламной акцией – Доминик был максимально серьезен.

«Джо, мы живем в такое время, когда фальшивки делают фото рядом с Lamborghini, постят их в инсту, и ламбы как будто принадлежат им. Есть парень по имени Ханс Моленкамп, и он держит бойцов в заложниках. Он называет себя крутым бойцом, поэтому я хотел бы с ним подраться. Он тяжелее на 100 фунтов, для него это не станет проблемой. Как насчет того, чтобы сделать что-то для благотворительности? Мы заработаем много денег с этого боя. Этот человек заставляет нас комментировать его посты, снимать фото и видео с ним просто потому, что у него наши контракты», – выдал экс-чемпион. Джо Роган был максимально разговорчив и приветлив с Крусом ровно до того момента, как тот заговорил о Моленкампе. После речи бойца комментатор растерялся, промямлил, что нельзя высказываться на политические темы и свернул интервью.

Крус не успокоился и продолжил уже на пресс-конференции после боя: «Мы живем в такое время, когда я становлюсь другом Конора Макгрегора, если сфотографируюсь с ним. Если я сфоткаюсь с Домиником Круcом и заставлю его комментировать мою страницу, это будет выглядеть так, будто мы друзья. Что же, я могу быть твоим другом, но ты не можешь использовать меня, чтобы получить влияние».

Моленкамп действительно злоупотребляет служебным положением – его инстаграм заполнен ММА-контентом. Спарринги со звездами уровня Конора Макгрегора и тренера Хабиба Хавьера Мендеса – самое невинное и наименее странное, что можно обнаружить у него на странице.

Моленкамп развлекает аудиторию и более изощренной клоунадой. Ногой выбить банку из рук Дэниела Кормье, побрить Джона Джонса прямо в октагоне или пырнуть ножом боксерский мешок – сложно сказать, что из этого безумнее.

Крус настаивал, что вызов на бой – не фарс, и он правда готов зарубиться с обнаглевшим маркетологом. «Он называет себя профессиональным бойцом и говорит, что у него три профессиональных боя. Давай докажем это. Крохотный парень предлагает благотворительный бой, ничего другого. Почему нет?»

В открытых источниках есть информация об одном бое Моленкампа, но по правилам муай-тай. Ханс нокаутировал в первом раунде 40-летнего Дерека Дауни. Американец выглядел так, будто пришел на бой из паба, а Моленкамп здорово продемонстрировал характер, пробив сопернику мидл-кик, когда бойцы пожимали руки. Чествовать победителя пришли титулованные гости – Ти Джей Диллашоу и Куинтон Джексон.

Поединок Моленкампа с Крусом в UFC вряд ли возможен: промоушн опасается Ханса, что было видно уже по реакции Рогана. Как очередное подтверждение – UFC удалил интервью Круса Рогану со всех площадок, и даже Ариэль Хельвани уже спустя неделю после боя в собственном шоу не осмелился спросить Доминика о случившемся.

Крус не первый, кто бойкотирует Моленкампа. Исраэль Адесанья давно и систематически избавляется от бутылок Monster Energy на пресс-конференциях. Чемпион в среднем весе выкидывает их, всем видом показывая, что не хочет ассоциировать себя с этой продукцией. Его примеру следует боец женского минимального веса Анджела Хилл. После интервью Круса она написала в твиттере: «Йоооу! Доминик Крус – мой герой!», добавив хэштег «Благотворительный бой с Monster».

После выступления Круса неожиданно поддержал Али Абдель-Азиз. Менеджер Хабиба написал пост в инстаграме и рассказал еще пару фактов о Моленкампе: «Доминик осветил грустную ситуацию в ММА. Этот спонсор – современный рабовладелец. Он заставляет членов Зала славы, чемпионов UFC и людей, которых я уважаю, целовать свою задницу. Он заставлял играть в его игры некоторых моих чемпионов, но они отказались. Это причина, по которой он никогда не давал им контракты. Он пытался, чтобы другие менеджеры украли у меня Генри Сехудо, предлагая контракт от Monster Energy. Но мы знаем, что я нагнул их и в курсе, какой человек Генри, а также Коди Гарбрандт и Камару Усман, которым также поступали предложения. Monster Energy – великий бренд, который многое делает для спорта, но этот человек заслуживает порки».

О Моленкампе негативно высказывался и Дэйна Уайт. Президент UFC наезжал на Ханса в 2020 году, разозлившись после того, как Моленкамп рассказал надуманную о нем историю. Ханс утверждал, что это он познакомил Дэйну с шоуменом Робом Дёрдеком.

«Самый большой кусок дерьма, что я видел. Когда я вижу твои посты, то не понимаю, этот парень сейчас шутит или он на самом деле всерьез? Ты подходишь к людям и заставляешь кого-то тайно фотографировать, а затем публикуешь снимки, на которых вы будто о чем-то секретничаете. Я просто смеюсь с этого. Точно не знаю, что ты делаешь для Monster Energy, но, похоже, ты решаешь, какой боец получит спонсорство, а какой нет, поэтому я уверен, что именно поэтому они позволяют постить, как вы спаррингуете и прочее дурацкое дерьмо», – вскипел Уайт.

Дэйна Уайт Фото: Getty Images

Но после ситуации с Крусом риторика Дэйны изменилась. Он был уже не таким категоричным по поводу Моленкампа. «Ханс – тупица? Да, он очень тупой парень. Но Monster Energy – спонсоры, а от спонсоров нет гарантированных денег, это привилегия. Они хорошо относились к нам и бойцам. Я понимаю, что Крус не любит Моленкампа, у некоторых парней с ним проблемы. Однако Monster – это солидная компания, и они не могут стать лучше», – сказал президент UFC.

Майкл Биспинг рассказал, как Моленкамп разорвал с ним контракт после того, как экс-боец отказался называть их отношения дружбой: «Однажды ночью он звонит мне и говорит: «Майк, мы друзья, не так ли?» И я говорю: «Нет, это не так. Я знаю вас очень давно, но мы никогда не общались. Мы деловые партнеры, и это нормально. Перестань разыгрывать эту карту друга. Мы не друзья, а партнеры по бизнесу. Вот и все. Это все, что нам нужно. Мы не собираемся вместе, наши семьи не тусуются». Вскоре после этого я больше не работал в той компании. Внезапно я оказался чертовски беден. Спасибо, Ханс».

Крус взорвал бомбу, и фанаты заспамили комменты в инстаграме Моленкампа. Они призывали Ханса выйти на бой с бывшим чемпионом, и сотрудник Monster Energy просто закрыл комментарии. Вероятно, история так и закончится ничем: для UFC «монстры» – слишком выгодный партнер, а компания пообещала изучить обвинения в адрес Моленкампа, но нет вещественных доказательств, что Ханс негодяй, которого незамедлительно нужно уволить.

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