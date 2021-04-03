Опубликовано 03/04/2021 в 05:45 GMT | Обновлено 03/04/2021 в 05:45 GMT

В Анкасвилле состоялся турнир Bellator 255, в главном поединке которого бразилец Патрисио Фрейре защитил пояс в полулегком весе. Фрейре победил Эммануэля Санчеса, заключив американца в гильотину в первом раунде.

В главном карде турнира дрался двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман. Боец провел дебютный поединок в Bellator против Майка Хэмела и победил единогласным решением судей – (29-28, 30-27, 30-27).

В прелимах состоялись еще два боя с участием бойцов из России. Магомед Магомедов, который в 2016 году одолел Петра Яна в ACB, также дебютировал в Bellator, и ярко победил благодаря сабмишну Си Джея Хэмильтона во втором раунде.

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А Халид Муртазалиев, который уже имеет опыт выступления в UFC, единогласным решением одолел Фабио Агияра – 29-28, 30-27, 30-27.

В турнире должен был также выступить Мухамед Берхамов, но россиянин провалил взвешивание. Его весы показали 173,8 фунта, в то время как лимит дивизиона — 170 фунтов. Его соперник Херман Террадо показал результат 169,5 фунта.

Халид Муртазалиев провел первый поединок после двухлетней дисквалификации за допинг. В его пробах обнаружили следы анаболического стероида дростанолона и его метаболитов.

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