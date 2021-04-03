На турнире Cage Fury FC американский боец полулегкого веса Пол Капальдо отправил в нокаут Криса Васила в конце третьего раунда.
Капальдо обрушил на Васила мощный хай-кик с разворота, после которого соперник рухнул на настил. Победитель ринулся добивать, но судья тут же остановил поединок.
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- У Капальдо теперь 6 побед и ни одного поражения, у его соперника 4 победы и 2 проигрыша.
- Бой был со-главным в турнире CFFC 95, в мейн-ивенте Зулкарнайин Камчибеков победил Джесси Смита техническим нокаутом во втором раунде и завоевал вакантный титул CFFC в легком весе.
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