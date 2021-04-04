Бывший боец UFC Джонни Кейс арестован за домашнее насилие. Спортсмен, который в данный момент подписан в лиге PFL, находится под стражей в штате Невада.
Подробности его ареста не разглашаются, однако известно, что предполагаемая жертва – девушка, которая также является бойцом смешанных единоборств. В лагере бойца инцидент комментировать не стали, сообщает TMZ Sports.
- Следующий бой Джонни Кейса запланирован на 21 апреля – в PFL он должен встретиться с Лоиком Раджабовым.
- До этого Кейс не дрался больше года, последний его поединок состоялся 31 декабря 2019-го.
- С 2014-го по 2017-й американец выступал в UFC, где провел 6 боев, выиграл 4 и проиграл 2.
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