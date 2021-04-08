Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью Eurosport.ru обвинил бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова в применении запрещенных веществ.

– Ваш спор о том, кто химик, а кто нет…

– Давайте начнем с того, что это не спор. Я с ним не спорю, у меня нет сомнений, что он химик. Он просто пытался и меня оклеймить этим, но не вышло.

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– Уверены, что он принимает?

– А вы этого не понимаете? Во-первых, после боя с Василевским, с которым они сейчас так любезничают, он приехал в Турцию и еще три дня после боя бегал ускорения по пляжу, потому что его штырил тестостерон, которым он нажрался. Он там и на меня прыгал из-за этого. Когда меня видел, у него глаза кровью наливались, из ушей пар шел. Начинал агрессивно себя вести, потому что тестостерона пережрал – халотест. Я знаю обо всем, что он употребляет.

– Актуально инициировать допинг-тест перед боем?

– А что это даст?

– Понимание для болельщиков. И вас самих.

– Я вам еще раз говорю – я знаю, что он химик! Для меня все понятно. Мы живем в одном городе, Махачкале. Я знаю, у кого и что он покупает. Что ему приносят, что он жрет, во сколько. Я все знаю. Зачем мне это нужно? Ходить и говорить всем, что он химик? И что? Это его решение и его проблемы со здоровьем. Если нет запрета, что я этим докажу? Что Мага – химик? Он и сам об этом говорит, не стесняется, – сказал Минеев.

В российских ММА-промоушнах не предусмотрен допинг-контроль.

Поединок Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова запланирован на 1 октября 2021 года. Бой станет первой защитой пояса Минеевым.

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