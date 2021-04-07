Российский легковес Ислам Махачев получил главный бой на одном из турниров UFC. Как заявил его менеджер Ризван Магомедов, имя соперника пока не известно.

«Есть Пол Фелдер, есть Дэн Хукер и есть Рафаэль дос Аньос. Я думаю, один из этих трех оппонентов уже в скором времени. Мы и с датой определимся. Плюс свой следующий бой Ислам Махачев будет возглавлять турнир. Это должен быть пятираундовый бой», – заявил Магомедов в интервью ютьюб-каналу «Разрешите вас перебить».

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Статистика 29-летнего Махачева – 19 побед и одно поражение.

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в ММА, называет Ислама своим преемником.

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