Российский легковес Ислам Махачев получил главный бой на одном из турниров UFC. Как заявил его менеджер Ризван Магомедов, имя соперника пока не известно.
«Есть Пол Фелдер, есть Дэн Хукер и есть Рафаэль дос Аньос. Я думаю, один из этих трех оппонентов уже в скором времени. Мы и с датой определимся. Плюс свой следующий бой Ислам Махачев будет возглавлять турнир. Это должен быть пятираундовый бой», – заявил Магомедов в интервью ютьюб-каналу «Разрешите вас перебить».
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- Статистика 29-летнего Махачева – 19 побед и одно поражение.
- Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в ММА, называет Ислама своим преемником.
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