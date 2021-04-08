Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев в интервью Eurosport.ru поделился мнением о рэпере Моргенштерне. Спортсмен объяснил, почему не поддерживает позицию тех, кто хочет запретить его музыку.

– В последние годы бойцы остро реагируют на тенденции в современной музыке: Хабиб выступал против концертов Егора Крида, вместе со Шлеменко и Магой наехал на Моргенштерна. Какая у вас позиция?

– Что они все просто хайпуют. Что Моргенштерн, что те, кто его критикует. Объективно его творчество нецензурно, но у нас есть Роскомнадзор, который должен контролировать эту историю. Если его творчество ротируется на радио, нужно запрещать это радио, а не его. Если показывают на телеканалах, нужно писать жалобу на телеканал, а не на человека. Он популярный парень, больше, чем просто какой-то исполнитель. Он кумир молодежи, на него хотят быть похожими дети. Он таким стал не в одночасье, а потому что вел свой блог долгое время. И бороться с этим, как пытаться из лейки тушить дом.

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А почему только Моргенштерн? Есть инстасосалка эта (блогер и рэп-артистка Instasamka – прим. Eurosport), ее парень, тоже какой-то ***** [идиот]. А Даня Милохин? Хорошо – раньше у нас Шнур *** [пенис] показывал, а сейчас депутат. Тимати тоже говорил всякую чушь, а сейчас миллионер, с Кадыровым рядом. Почему мы хотим запретить только Моргенштерна? Давайте тогда запрещать всех. А в какой-то момент придут люди и скажут: «Вы знаете, драки – это плохо. Драться нельзя, бойцы призывают всех к насилию, между собой дерутся, обзываются». Такой момент может против самого Шлеменко сыграть, против всех хейтеров. Считаю, что должна быть объективная критика.

– У вас растет дочь, появился сын. Если бы вы узнали, что дети слушают Моргенштерна или подобную музыку?

– Вот! С этого и надо начинать. Мы не можем людям запрещать что-то делать, мы можем только воспитывать своих детей так, чтобы они это не слушали. Стопроцентное участие в этом должно быть. Или делать все грамотным путем через госорганы, создавать жалобы, петиции, подавать в суд. Можно на региональном уровне пытаться запретить, но сейчас любой ребенок может зайти в интернет и найти все, что ему хочется. Чем больше мы говорим про этого человека и его творчество, тем больше внимания к этому привлекается. На сегодняшний день положенный на мнение ММА-сообщества болт Моргенштерна перевешивает. Он вообще ничего не делает, но о нем все говорят, – заявил Минеев.

Российское MMA-сообщество обрушилось с критикой Моргенштерна после того, как один из банков назначил рэпера на пост директора по работе с молодежью.

Владимир Минеев – чемпион AMC Fight Nights в среднем весе. 1 октября у бойца запланирована защита пояса с Магомедом Исмаиловым.

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