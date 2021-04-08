Боец смешанных единоборств Владимир Минеев в интервью Eurosport.ru поделился мнением о президенте России Владимире Путине и объяснил, что нужно делать, чтобы страна менялась к лучшему.

– После боя с Ксавье Фупа Покамом в 2015-м вы надели футболку с изображением Владимира Путина. Что означал этот жест?

– По-моему, тогда была история с Крымом. Я поддержал своего президента.

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– Спустя 6 лет как оцените деятельность руководителя страны?

– Считаю, что сейчас происходит некая стагнация. Народу нужен уверенный лидер, и я надеюсь, что у Путина есть преемник.

– Именно преемник? Не представитель другой партии, например?

– А вы считаете, у нас есть другие партии? Нужно улучшать что есть, а не ломать что было и строить на руинах новое. Как у нас бывает: приходит новый, начинает все ломать, строит по-своему, совершает те же ошибки, потом приходит другой, и подобный процесс ни к чему хорошему не приводит. Считаю, нужно политику преемственности продолжать. Да, может быть, что-то сделано не так. Может быть, были ошибки, но надо на них учиться и идти вперед. В любом случае, сейчас я не вижу сильных альтернатив из тех, кто себя противопоставляет власти. Кто, к примеру? Навальный? Абсолютно непонятный для меня персонаж. С какими-то сказками, что 10 человек его не могли убить 5 лет.

– Смотрели его видео?

– Смотрел о том, что его пытались убить, и про дворец. Мы все понимаем, что у нас в стране есть богатые и бедные люди. Мы все говорим о равенстве, но продолжаем жить по тем же законам. Все возмущения на кухне остаются, все равно с утра люди идут на работу за свои 25 тысяч. Чтобы что-то поменялось, нужно меняться изнутри, получать грамотное образование, занимать активную гражданскую позицию. Чем больше таких людей будет, тем лучше мы будем жить. Это все зависит от нас, от того, что вы с соседями собрались и перестали курить в подъезде. Поставили цветы, помыли окна – уже плюс. Из этого складывается все, мы должны с себя начинать, – сказал Минеев.

Владимир Минеев – чемпион AMC Fight Nights в среднем весе. 1 октября у бойца запланирована защита пояса с Магомедом Исмаиловым.

Рекорд Минеева в смешанных единоборствах – 15 побед, 1 поражение и 1 ничья.

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