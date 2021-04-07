Российский боец смешанных единоборств Петр Ян, потерявший пояс UFC из-за запрещенного удара в бою с Алджамейном Стерлингом, назвал оппонента трусом и снова заговорил о реванше.
Ян отреагировал на пост Стерлинга в инстаграме. Боец выложил фотографию, на которой позирует с поясом UFC. Снимок вызвал возмущение со стороны россиянина. Он репостнул публикацию Стерлинга в сторис и оставил провокационную подпись.
«Какой же ты трус. Готов к реваншу?» – написал Ян и тегнул главу UFC Дэйну Уайта.
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- Ян выигрывал по очкам, но в четвертом раунде провел удар коленом в голову соперника.
- На счету Яна теперь 15 побед и 2 поражения, у Стерлинга – 20 побед и 3 поражения.
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