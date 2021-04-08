В титульном поединке сингапурского промоушна ONE Championship был зафиксирован удар, из-за которого российского бойца UFC Петра Яна в поединке против Алджамейна Стерлинга дисквалифицировали. Но здесь все было по-другому.

Действующий чемпион Адриано Мораеш защищал титул от экс-бойца UFC Деметриуса Джонсона и победил уже в первом раунде. Когда соперник упал, он ударил коленом в голову, и рефери остановил поединок, чтобы предотвратить добивание. В отличие от UFC, в ONE Championship такие удары не считаются запрещенными.

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«Мои поздравления Мораешу! Отличный удар коленом. Надеюсь, Джонсон быстро восстановится», – отреагировал в твиттере Петр Ян.

Статистика Мораеша в ММА – 19 побед и три поражения.

У Джонсона – 30 побед, четыре поражения и одна ничья.

Деметриус выступал в UFC с 2011 года по 2018-й и владел титулом в наилегчайшем весе.

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