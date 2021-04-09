Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вспомнил, как напал на автобус, в котором сидел экс-чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Даги в автобусе только и делают, что пукают на всю округу», – написал Конор в твиттере, ответив на сообщение журналиста Бретта Окамото, который опубликовал ролик с Хабибом. Позже ирландец удалил твит.
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- В апреле 2018-го Макгрегор напал на автобус, в котором находился Хабиб и другие бойцы UFC.
- Поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018-го, россиянин победил сабмишном в 4-м раунде.
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