Опубликовано 09/04/2021 в 10:14 GMT | Обновлено 09/04/2021 в 10:18 GMT

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор вспомнил, как напал на автобус, в котором сидел экс-чемпион промоушна в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Даги в автобусе только и делают, что пукают на всю округу», – написал Конор в твиттере, ответив на сообщение журналиста Бретта Окамото, который опубликовал ролик с Хабибом. Позже ирландец удалил твит.

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В апреле 2018-го Макгрегор напал на автобус, в котором находился Хабиб и другие бойцы UFC.

Поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018-го, россиянин победил сабмишном в 4-м раунде.

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