Тренера по боевым искусствам Виктора Пестова из Светогорска в Ленинградской области приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними подопечными.
69-летнего тренеру вменялись семь эпизодов насильственных действий сексуального характера и три случая развратных действий в отношении подростков в возрасте до 14 лет, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти. По версии следствия, развратные действия совершались в квартире Пестова в Светогорске и в помещениях спортивной секции. Суд признал тренера виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима. Также ему запрещено работать с детьми.
- Виктор Пестов – мастер боевого самбо, судья международной категории.
- Один из самых известных учеников Пестова – боец ММА Иван Богданов, четырехкратный чемпион мира.
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