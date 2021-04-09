Опубликовано 09/04/2021 в 19:25 GMT | Обновлено 09/04/2021 в 19:26 GMT

Тренера по боевым искусствам Виктора Пестова из Светогорска в Ленинградской области приговорили к 15 годам тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними подопечными.

69-летнего тренеру вменялись семь эпизодов насильственных действий сексуального характера и три случая развратных действий в отношении подростков в возрасте до 14 лет, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти. По версии следствия, развратные действия совершались в квартире Пестова в Светогорске и в помещениях спортивной секции. Суд признал тренера виновным и назначил 15 лет колонии строгого режима. Также ему запрещено работать с детьми.

Виктор Пестов – мастер боевого самбо, судья международной категории.

Один из самых известных учеников Пестова – боец ММА Иван Богданов, четырехкратный чемпион мира.

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