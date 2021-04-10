Российский боец Bellator наилегчайшего веса Диана Авсарагова нокаутировала американку Тару Графф в дебютном поединке промоушна. На турнире Bellator 256 в Анкасвилле поединок стоял вторым в прелимах.
Авсарагова отправила Графф в нокаут уже на 29-й секунде боя – соперница активно начала поединок и нарвалась на контратаку.
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- Рекорд Дианы Авсараговой в профессиональных ММА – 3-0.
- В главном событии вечера выступали американец Райан Бейдер и японец Лиото Мачида. Бейдер победил единогласным решением судей и вышел в полуфинал гран-при полутяжелого веса.
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