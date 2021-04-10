Опубликовано 10/04/2021 в 11:33 GMT | Обновлено 10/04/2021 в 11:34 GMT

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо заявил, что может подраться с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мэйуэзером.

«Все к этому идет! Тройной чемпион против бронзового медалиста Олимпиады», – написал Сехудо в инстаграме.

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Одновременно Флойд опубликовал фото с главой UFC Дэйной Уайтом и президентом Rizin Нобу Сакакибарой. «Будьте на связи! Мы работаем над огромной сделкой», – написал он.

Последний поединок Сехудо провел в мае 2020-го, когда победил Доминика Круса, после чего завершил карьеру. В марте 2021-го он объявил о возвращении.

Флойд Мэйуэзер должен был подраться с Логаном Полом в феврале 2021 года, но бой отменили из-за коронавируса.

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