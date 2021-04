Вероятно, вы еще не знакомы с этим парнем, но время пришло, потому что совсем скоро Пэдди Пимблетт станет крупным игроком в UFC. 20 марта он задушил соперника на турнире Cage Warriors и через камеру обратился к Дэйне Уайту – попросил договориться с главой CW Грэмом Бойланом о подписании. «Давай же, дружище! Набери ему», – кричал боец в объектив. Уже через два дня Бойлан позвонил Пимблетту и разыграл сцену: «Да, мы собираемся пойти в этом направлении, у тебя будет новый контракт с парой отличий – другой промоушн с другим логотипом». Бойлан не долго мучал Пимблетта и признался: «Все, парень, мы сделали это. Ты идешь в UFC».

Предложение от лучшего ММА-промоушна в мире – не случайность, а Пимблетт – не очередной ноунейм, которого подписали ради обновления ростера. Англичанина уже звали в UFC – впервые это случилось пять лет назад, после завоевания пояса в полулегком весе. Тогда Пэдди отказался и объяснил это просто: «Рад, что не принял первое предложение, когда мне был 21 год. Возможно, меня бы избили. Я был тогда еще ребенком. У меня было щуплое тело, совсем без мускулов. Я выглядел так, будто только что окончил школу. Если бы 26-летний я дрался с 21-летним собой, то победил бы его за две минуты».

Пэдди Пимблетта называют новым Макгрегором, и это неспроста. В Cage Warriors оба дрались в полулегком и легком дивизионах и были чемпионами полулегкого веса (Конор еще и легкого). Англичанин хочет повторить путь ирландца и взять два пояса в UFC по тому же сценарию. «Думаю, полулегкий вес немного проще, чем легкий, поэтому я сделаю как Макгрегор: выиграю пояс в полулегком дивизионе, а затем потребую титульный бой в легком», – распланировал Пэдди.

Пимблетт уже назвал список соперников, с которыми хотел бы разделить октагон в дебюте. Это могут быть Джулиан Эроса, Джаред Гордон или Герберт Бёрнс. Эросу Пимблетт побеждал в Cage Warriors и теперь готов предоставить реванш, Гордону Пэдди хочет отомстить за друга Криса Фишголда, а Бёрнса считает громким именем, так как он брат Гилберта Бёрнса, топа полусреднего дивизиона.

«Я бы хотел провести три боя в этом году и оставаться в лагере после каждого поединка. Хочу драться на острове в Дубае, потому что все говорят, что там с тобой обращаются, как с королем, а я хочу, чтобы со мной вели себя так. Хочу, чтобы фанаты вернулись. Когда UFC увидит мой выход при зрителях, появятся знаки доллара, а когда передо мной поставят микрофон, Дэйне это точно понравится», – уверен в перспективах Пимблетт.

Пэдди – настоящий шоумен. Его перфомансы после поединков – возможно, главная причина, почему Пимблетта так хотел UFC. Англичанин одинаково блестяще избивает соперников, а затем празднует победы. Глупо станцевать или вылететь из клетки и отметить вместе с фанатами в лучших традициях АПЛ – Пэдди органичен во всем.

Пимблетт даже успел наехать на Макгрегора, причем сделал это максимально оригинально. Пэдди не попал на финал Лиги Европы-2015/16, когда в финале сражался его любимый «Ливерпуль», и чтобы хоть как-то обозначить присутствие на игре, он попросил друзей повесить на трибунах баннер со своим фото. На плакате было написано: «Макгрегор, ты будешь убит, парень». Неизвестно, как отреагировала на дерзость суперзвезда, а вот фанаты ирландца были в ярости.

Английский боец с детства болеет за «Ливерпуль» и рассчитывает привезти турнир UFC на «Энфилд». «Я всегда об этом говорю. Когда зрители вернутся, я заполню «Энфилд». Мы набьем стадион на 100 процентов. В последний раз я думал об этом, когда был там на проигранном матче с «Атлетико». Поставьте в центре октагон, добавьте места вокруг, и мы прилетим сюда», – мечтает Пимблетт.

В 2017-м боец присоединился к акции «красных» против газеты The Sun, которое опубликовало оскорбительный материал по поводу трагедии на «Хиллсборо». «Оба футбольных клуба поддерживают акцию «Избегайте The Sun». Не покупайте The Sun, все это знают. «Эвертон» и «Ливерпуль», мы объединяемся, когда дело касается подобных вещей», – сказал Пимблетт на фотосессии.

Но Пэдди участвует и в более веселых мероприятиях, связанных с мерсисайдским клубом. На ютьюб канале Redmen TV Пимблетт определял, кто из футболистов «красных» стал бы хорошим бойцом ММА. «Думаю, Джан мог бы попробовать. Ориги – большой парень, и я думаю, что Лукас может попытаться, он бразилец, так что, вероятно, немного занимался джиу-джитсу. А вот Коутиньо бы просто шлепнули! Заверните его в вату. Никаких травм», – рассудил Пимблетт.

Если в 2020-м главным подписанием UFC стал Майкл Чендлер, то в этом году им, вероятно, будет Пэдди Пимблетт. Сам англичанин в этом не сомневается. Более того, его амбиции уходят намного дальше: «Я – самое крупное подписание года, десятилетия и тысячелетия», – сказал он.

Пэдди Пимблетт Фото: From Official Website

Похоже, Пимблетт действительно верит в собственные слова. Он уже отклонил один перспективный поединок – друг Хамзата Чимаева Гурам Кутателадзе в твиттере попросил матчмейкеров организовать бой с Пимблеттом.

«Что это нахрен за гриб», – отреагировал Пэдди, но Кутателадзе остался невозмутим. «Я не собирался начинать трэшток. Я твой парикмахер, но вместо того, чтобы стричь волосы, отрежу тебе голову. Оставайся скромным, пока тебя не заставят таковым быть», – заявил грузинский боец. В перепалку влез один из грузинских фанатов, который потребовал у Пимблетта подписать контракт и усомнился, что англичанину хватит смелости побиться с Кутателадзе – Пэдди ответил и ему.

«О чем ты говоришь? Подписывать контракт просто потому, что эта уродливая маленькая тварь написала обо мне в твиттере? Это ничего не значит! Он просто первый боец, который написал, к концу недели их будет еще трое! Приятель, я бы финишировал Гурама. Грузины такие тупые», – написал Пимблетт и нарвался на неприятности.

Гурам Кутателадзе и Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

«У нас есть Илия Топурия и Гика Чикадзе в полулегком весе, а также Гурам в легком, они заставят тебя извиниться за эти слова! Это просто вопрос времени, пока продолжай избегать боя, бомж», – оскорбился фанат. «Грузин называет кого-то бомжом. Смешной говнюк! Предложи им сказать мне что-нибудь, когда они увидят меня, они этого не сделают!» – продолжал набрасывать Пимблетт.

После всех оскорблений Кутателадзе потребовал англичанина согласиться на бой, но тот отказался и заявил, что ему ничего не предлагали, чтобы принимать поединок. Параллельно Пимблетт перекидывался шутками с британскими поклонниками MMA – с ними он жестил еще сильнее, в частности вспоминая войну России с Грузией: «Чувак, какие тупицы эти грузины. Неудивительно, что русские терроризируют их жизни».

Эта фраза стала отправной точкой, Пимблетта принялись донимать другие бойцы из Грузии, Лиана Джоджуа и Илия Топурия. «Мои бабушка и дедушка, как и многие другие невинные люди, были убиты во время войны. Мне стыдно, что такие люди представляют наш спорт», – написала Джоджуа. Возможно, именно эти слова заставили Пимблетта извиниться, а заодно удалить твит. Впрочем извинения вышли не очень искренними. «Я совсем не расист в отношении грузин, господи боже. В наше время все такие снежинки», – сказал он.

«Честно говоря, я думаю, что грузины смотрят на ситуацию с русскими так же, как если бы другой боец троллил тебя насчет «Хиллсборо», – резонно заметил один из болельщиков. «Чел, я даже не знал этого! Я просто подумал, что этот чувак Гурам похож на Хабиба для бедных, поэтому назвал его фальшивым русским. Я понятия не имел, что для них это обидно», – оправдался Пимблетт.

Но его история с Кутателадзе явно не закончена. Схватка нового Конора против грузинского Хабиба уже сейчас стала бы событием, достойным главного карда, а ведь на двоих у бойцов пока один поединок в UFC. Возможно, в промоушне назревает новое громкое противостояние – это осознает и сам Кутателадзе.

«Пожалуйста, оставьте малыша Пэдди. Не ругайте и не оскорбляйте его, его страну или народ. Он понимает, что поступил неправильно и сказал неправильные вещи. И он извинился. Он необразованный, нецивилизованный и неуважительный человек, который думает, что, удаляя твиты и сообщения, он забирает свои слова обратно и не должен отвечать за них или брать на себя обязательства за последствия. Если я или один из моих грузинских братьев его за это не накажем, жизнь сделает это за нас. У нас появился настоящий противник. Следите за новостями», – написал Гурам в твиттере.

Пока говорить о поединке рано – UFC уже анонсировал бой Кутателадзе с Доном Мэджем, а Пимблетт, вероятно, начнет путь в промоушне с кого-то из своего вишлиста.

