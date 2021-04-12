Боец UFC Дастин Порье раскритиковал Конора Макгрегора за то, что тот не сдержал обещание отправить пожертвование в благотворительный фонд американца.

До этого ирландец пообещал нокаутировать Порье фронт-киком в нос в четвертом раунде.

«Забавное предсказание! Ты так же предсказывал пожертвование в мою благотворительную организацию, однако ты и твоя команда просто перестали отвечать после январского поединка. Скоро увидимся – 10 июля ты заплатишь за все!» – написал Порье в твиттере.

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Хабиб Нурмагомедов отреагировал на твит, отправив видео, на котором один из героев произносит фразу: «Слово дал? Забираю обратно».

Конор Макгрегор также влетел в комментарии.

«Пожертвование, а не долг. Мы ждали планов на эти деньги, однако так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Узнаю, куда идут деньги, шаг за шагом. Иначе они уходят в никуда. И тот факт, что ты принял третий бой вместо поединка за титул, говорит о том, что я не ошибся на твой счет», – написал Макгрегор.

«100% никакого долга. Вы предложили, мы приняли. Как я уже сказал, ваша команда никогда не отвечала на наши электронные письма относительно того, куда пойдут средства. 10 июля вы снова испытаете вкус поражения», – подытожил спор американец.

Третий бой Порье – Макгрегор состоится 10 июля на UFC 264.

В январе Порье победил ирландца на UFC 257.

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