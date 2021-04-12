Менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, чем занимается спортсмен после завершения карьеры.

«Хабиб – предприниматель, бизнесмен, он тренирует своих друзей. На мой взгляд, что это один из лучших тренеров, которых я когда-либо видел. Он – невероятный коуч.

Он прекрасный тренер от природы, очень дисциплинированный человек. И, безусловно, рядом есть Хавьер Мендес, чтобы оказать помощь Хабибу, он главный тренер. Хабиб никогда это не отрицает.

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Говоря об уровне его самодисциплины: Хабиб зарабатывает очень много денег и все равно, посещая турниры Bellator и UFC, остается на ночь в отеле стоимостью 50 долларов.

Вы увидите новое поколение бойцов, вышедших из его команды. Они наверняка будут доминировать в UFC или в ММА в целом», – сказал Абдель-Азиз в интервью bjpenn.com

Нурмагомедов впервые объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года, которая стала 29-й.

Позже ходили слухи о его возвращении в октагон – в частности, о бое с Жоржем Сен-Пьером. Но 19 марта Хабиб объявил об окончательном уходе из спорта.

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