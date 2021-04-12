Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что его поединок с Дастином Порье на UFC 254 отменяется. Ирландец поссорился с американцем после того, как Порье обвинил Конора в несдержанном обещании о благотворительном переводе.

«Ты деревенщина от рождения. Почему ты увиливаешь? Ты, черт возьми, деревещина с отмершим мозгом. 500 тысяч без плана – держитесь крепче. Дурак. Ты, видимо, только познакомился с большими деньгами. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь найти кого-то другого для боя на 10-е число. Удачи со своим старым контрактом, малыш», – написал Конор в твиттере.

«Ок», – ответил Порье и приложил видео с эпизодом, где отправляет Макгрегора в нокаут.

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Бой Макгрегора и Порье запланирован на 10 июля – в этот день состоится турнир UFC 254.

В январе Порье победил ирландца на UFC 257.

Порье раскритиковал Конора Макгрегора за то, что тот не сдержал обещание отправить пожертвование в благотворительный фонд американца. Перед боем на UFC 257 ирландец заявил, что переведет 500 тысяч долларов.

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