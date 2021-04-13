Хабиб Нурмагомедов может попробовать себя в профессиональном рестлинге. Такую возможность не исключил менеджер бойца Али Абдель-Азиз. Он уже готов ответить на звонки от рестлеров промоушна WWE
«Если кто-то из этих мягкотелых фриков на стероидах хочет боя с Хабибом – они знаю куда звонить, чтобы им серьезно врезали. Он выйдет на ринг и разобьет Джону Сине лицо», – рассказал Абдель-Азиз в интервью TMZ.
- Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. Он ушел из спорта непобежденным, выиграв все 29 поединков.
- Сейчас Хабиб основал собственный промоушн и рассчитывает, что его бойцы окажутся в UFC.
- Джон Сина – один из самых известных рестлеров, обладатель 16 мировых чемпионств.
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