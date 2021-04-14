Опубликовано 14/04/2021 в 12:41 GMT | Обновлено 14/04/2021 в 12:42 GMT

Ирландец Конор Макгрегор и американец Дастин Порье согласились провести бой-реванш, несмотря на сообщения о нежелании Мака биться со своим обидчиком.

UFC анонсировал, что третий поединок между звездами легковесного дивизиона состоится на турнире UFC 264, который намечен на 11 июля 2021 года.

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Конор и Порье дрались на UFC 257 в январе 2021-го. Американец победил техническим нокаутом во 2-м раунде.

Это была их встрая встреча. В 2014-м Конор отправил соперника в нокаут в стартовые 5 минут.

Дастин занимает первое место в легком дивизионе, Конор – 6-й. Пояс после ухода Хабиба Нурмагомедова остается вакантным.

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