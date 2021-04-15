Опубликовано 15/04/2021 в 05:24 GMT | Обновлено 15/04/2021 в 05:32 GMT

В Сингапуре состоялся турнир ONE Championship on TNT 2, главным событием которого стал поединок за пояс в легком весе между канадско-американским бойцом Кристианом Ли и Тимофеем Настюхиным из России.

Бой закончился уже на второй минуте первого раунда. Ли сбил Настюхина с ног ударом в челюсть и принялся добивать. Российский боец сопротивлялся, но не сумел выдержать множественных ударов чемпиона промоушна.

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В со-главном событии встречались девушки Джанет Тодд и Анне Лин Хогстад. Спортсменки бились по правилам муай-тай, а победу техническим нокаутом в третьем раунде забрала Тодд.

В предварительном карде состоялись три поединка. Йошики Накахара победил Шинечатга Золтсетсег благодаря дисквалификации. Золтсетсег нанес запрещенный удар и увидел перед собой красную карточку.

Шур Вонг одолел Куй Сунг Кима нокаутом в третьем раунде, а Шуя Камикубо задушил Митчелла Чамала во второй пятиминутке.

Тимофей Настюхин потерпел пятое поражение в карьере, его рекорд теперь 14-5.

31-летний боец впервые подрался за пояс ONE Championship.

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