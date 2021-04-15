Боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев опубликовал видео тренировки с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. На видео спаррингующиеся борются на равных.

«Тренировки идут полным ходом под руководством главы Чеченской республики», – написал Чимаев под роликом.

«Действительно, Хамзат – лучший из лучших от природы!» – отреагировал Кадыров в сторис.

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Чимаев в данный момент проходит реабилитацию в Чечне после того, как тяжело перенес коронавирус.

Чеченский боец с шведским паспортом провел в UFC три поединка, и все выиграл досрочно.

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