Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор перестал быть обвиняемым по делу о попытке сексуального насилия и непристойном поведении.
В сентябре 2020 года полиция Корсики арестовала бойца по подозрению в намеках сексуального характера и хулиганстве. Конор отрицал все обвинения с самого начала. После допроса Макгрегора отпустили без выдвижения официальных обвинений.
Теперь TMZ Sports стало известно, что прокуратура французского города Бастия отправила Макгрегору письмо, в котором уведомила ирландца о прекращении дела из-за отсутствия доказательств.
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«Французские власти провели уголовное расследование. Они собрали ДНК, и доказательства подтвердили версию Макгрегора», – сказал представитель ирландца Карен Кесслер в интервью TMZ Sports.
- Ближайший поединок Макгрегора – реванш против Порье 11 июля.
- Конор и Порье дрались на UFC 257 в январе 2021-го. Американец победил техническим нокаутом во 2-м раунде.
- Это была их вторая встреча. В 2014-м Макгрегор отправил соперника в нокаут в стартовые 5 минут.
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