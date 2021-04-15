Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор перестал быть обвиняемым по делу о попытке сексуального насилия и непристойном поведении.

В сентябре 2020 года полиция Корсики арестовала бойца по подозрению в намеках сексуального характера и хулиганстве. Конор отрицал все обвинения с самого начала. После допроса Макгрегора отпустили без выдвижения официальных обвинений.

Теперь TMZ Sports стало известно, что прокуратура французского города Бастия отправила Макгрегору письмо, в котором уведомила ирландца о прекращении дела из-за отсутствия доказательств.

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«Французские власти провели уголовное расследование. Они собрали ДНК, и доказательства подтвердили версию Макгрегора», – сказал представитель ирландца Карен Кесслер в интервью TMZ Sports.

Ближайший поединок Макгрегора – реванш против Порье 11 июля.

Конор и Порье дрались на UFC 257 в январе 2021-го. Американец победил техническим нокаутом во 2-м раунде.

Это была их вторая встреча. В 2014-м Макгрегор отправил соперника в нокаут в стартовые 5 минут.

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