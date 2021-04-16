Вадим Немков – один из лучших полутяжеловесов в мире. Так считает авторитетный сайт Fightmatrix, который ставит Вадима на третье место в рейтинге сразу после Яна Блаховича и Джона Джонса. Спорить нет смысла – Немков правда невероятно хорош, а его трансфер в UFC стал бы настоящей бомбой. Но русский боец точно не пойдет к Дэйне Уайту в ближайшие пару лет.

За последний бой с Райаном Бейдером Вадим заработал 350 тысяч долларов. Это больше, чем гонорар Алекса Волкановски за первый поединок с Холлоуэем и наравне с Яном Блаховичем, который за титульный бой с Рейесом получил тот же базовый гонорар, что Немков вместе с бонусом от спонсора. Другими словами, Bellator здорово кормит Вадима, и ему нет смысла записываться в перебежчики.

Смешанные боевые искусства С Конора сняли обвинения по делу о сексуальном насилии 12 ЧАСОВ НАЗАД

Немков говорил, что готов перейти в UFC за принципиально другими суммами, но промоушн едва ли готов удовлетворить его финансовые желания. Дэйна Уайт не любит ублажать бойцов, которые ничего не добились в его организации. Исключение – Майкл Чендлер. Американец заработал за быструю зарубу с Дэном Хукером в два раза больше, чем за титульник в Bellator. Однако здесь явно присутствует личная симпатия и вера в бойца, иначе никак не объяснить, почему Чендлер уже во втором поединке дерется за пояс Хабиба.

Вряд ли Немков заскучает в Bellator: он провел всего пять поединков, а впереди лучшее, что есть в промоушне – Гран-при. UFC еще до начала нового тысячелетия отказался от турнирной сетки, зато Скотт Кокер активно ее эксплуатирует, и интерес к такому формату не иссякает. За короткий срок побить лучших полутяжей, параллельно трижды защитив пояс – отличный вызов, которого не будет в UFC.

А еще шикарная возможность заработать – приз за победу на Гран-при составляет 1 млн долларов, при этом никто не отменял гонорары за отдельные удачные бои и бонусы от спонсора. Немков как чемпион заработает минимум 2,05 млн долларов, если предположить, что за каждый бой ему будут платить как за Бейдера – уменьшать фиксу точно не станут. За одну схватку получится 680 тысяч – больше, чем гонорар трети бойцов из рейтинга UFC вне весовых категорий за последний поединок.

Боец (в скобках – место в рейтинге UFC p4p) Гонорар за последний бой с учетом PPV (у Немкова – в среднем за 3 боя в случае победы в Гран-при) Конор Макгрегор (15) 25,51 млн долларов Исраэль Адесанья (4) 2,14 млн долларов Ян Блахович (8) 1,54 млн долларов Джастин Гэтжи (11) 1,22 млн долларов Александр Волкановски (3) 1,17 млн долларов Камару Усман (2) 1,04 млн долларов Дастин Порье (6) 1,02 млн долларов Джон Джонс (1) 940 тысяч долларов Стипе Миочич (7) 790 тысяч долларов (без PPV) Фрэнсис Нганну (5) 730 тысяч долларов (без PPV) Вадим Немков (2-й в рейтинге Bellator p4p) 683 тысячи долларов Дейвесон Фигередо (10) 640 тысяч долларов Петр Ян (12) 540 тысяч долларов Макс Холлоуэй (9) 470 тысяч долларов Роберт Уиттакер (13) 385 тысяч долларов Алджамейн Стерлинг (14) 230 тысяч долларов

Данные о выплатах взяты с сайта mmasalaries.com

Что хорошо Немкову, плохо ноунеймам, которые только делают первые шаги в Bellator. Вероятно, Кокер платит такие жирные суммы топам именно за счет проспектов. Молодых парней явно обделяют: если в UFC дебютанту платят около 10 тысяч за бой, то в Bellator – 1-2 тысячи. Звучит как грабеж, учитывая, что это не месячная зарплата, а гонорар, на который бойцу надо жить и тренироваться до следующего поединка.

Зато у Bellator есть деньги переманить из UFC Фила Дэвиса, соперника Немкова по четвертьфиналу Гран-при полутяжей. Американец здорово выступал в промоушне Дэйны Уайта, закончив с рекордом 9-1 и одним несостоявшимся боем. Кокер отлично работает с ветеранами UFC, переманивая лучшими условиями, но в Bellator не берут любого мешка с красивой строчкой в резюме. Это либо суперзвезды, либо парни с неплохим рекордом.

Из восьми участников Гран-при полутяжей шесть в разное время выступали в UFC. Среди них лишь Лиото Мачида выглядит как совсем уставший пенсионер – в Bellator у него уже три поражения подряд. В то же время Кори Андерсон чуть не попал в титульную гонку UFC, но проиграл Яну Блаховичу и ушел в Bellator из-за более жирных условий. С Йоэлем Ромеро расторгли контракт после трех поражений подряд, но даже после 40 лет кубинец жестко рубился с Адесаньей, Костой и Уиттакером, заслужив респект от всех, кроме Дэйны Уайта. Энтони Джонсон в UFC проигрывал только Дэниелу Кормье – каждый его поединок был шикарным перфомансом, однако он не выходил в клетку четыре года.

Но не все успешные бойцы UFC прижились в Bellator. Хорхе Масвидаля и Джека Херманссона душили треугольником, Деррика Льюиса бил нынешний чемпион ACA Тони Джонсон, а Алексея Олейника отправляли в нокаут в первом раунде. Лучший боец из тех, у кого получилось в обоих промоушнах – Эдди Альварес. Американец взял пояс в Bellator, а затем перешел в UFC и за четыре поединка стал чемпионом там. Среди действующих бойцов самый красивый путь у Александра Волкова: Драго дважды брал Гран-при Bellator, а после перерыва на пояс M-1 пришел в UFC и пока является одним из претендентов на титул.

Кроссовер UFC и Bellator, о котором так мечтают фанаты, точно не состоится в ближайшее время. Он абсолютно не выгоден Дэйне Уайту и будет на руку Кокеру. Невозможно определить, кто из чемпионов сильнее – для этого их нужно свести в клетке. Но если UFC как фавориту пришлось бы брать девять боев из девяти, то давление на чемпионов Bellator близко к нулю – от них и так не ждут ничего сверхестественного. И стать единственным, кто отдаст свой титул бойцу Bellator, не хотел бы ни один представитель UFC. Дэйна Уайт не допустит такого позора, а потому совместному турниру не бывать.

Нововведение Bellator, которое в UFC есть уже восемь лет – рейтинги бойцов. В лиге Скотта Кокера ответственно подошли к этому и сделали лучше, чем у конкурентов . А всего-то требовалось прописать четкий регламент, по которому составляется рейтинг, рассказать, кто его составляет, и включить в список авторитетные издания вроде MMA Junkie, CBS и даже российский ТАСС. UFC стоило бы поучиться.

Немков и Емельяненко – не единственные бойцы из России с большим именем в промоушне. Валентин Молдавский – третий в дивизионе тяжеловесов, Анатолий Токов – второй в среднем весе, а Магомед Магомедов – третий среди бойцов легчайшего веса. И это далеко не все, на кого стоит обратить внимание.

Bellator давно стал организацией с собственными мощными звездами, и фанатам стоит надеяться, что переход Чендлера – только начало. Конечно, интересно наблюдать за междусобойчиками Патрисиу Фрейре и Эй Джея Макки, но куда горячее был бы любой их поединок с кем-то из топов UFC. Если эти парни, Немков и другие бойцы Bellator, найдут мотивацию перебраться под крыло Дэйны Уайта, зритель от этого только выиграет.

Смешанные боевые искусства Чимаев устроил спарринг с Кадыровым – и почему-то не победил 19 ЧАСОВ НАЗАД