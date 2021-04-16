Вадим Немков – один из лучших полутяжеловесов в мире. Так считает авторитетный сайт Fightmatrix, который ставит Вадима на третье место в рейтинге сразу после Яна Блаховича и Джона Джонса. Спорить нет смысла – Немков правда невероятно хорош, а его трансфер в UFC стал бы настоящей бомбой. Но русский боец точно не пойдет к Дэйне Уайту в ближайшие пару лет.
За последний бой с Райаном Бейдером Вадим заработал 350 тысяч долларов. Это больше, чем гонорар Алекса Волкановски за первый поединок с Холлоуэем и наравне с Яном Блаховичем, который за титульный бой с Рейесом получил тот же базовый гонорар, что Немков вместе с бонусом от спонсора. Другими словами, Bellator здорово кормит Вадима, и ему нет смысла записываться в перебежчики.
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Немков говорил, что готов перейти в UFC за принципиально другими суммами, но промоушн едва ли готов удовлетворить его финансовые желания. Дэйна Уайт не любит ублажать бойцов, которые ничего не добились в его организации. Исключение – Майкл Чендлер. Американец заработал за быструю зарубу с Дэном Хукером в два раза больше, чем за титульник в Bellator. Однако здесь явно присутствует личная симпатия и вера в бойца, иначе никак не объяснить, почему Чендлер уже во втором поединке дерется за пояс Хабиба.
Вряд ли Немков заскучает в Bellator: он провел всего пять поединков, а впереди лучшее, что есть в промоушне – Гран-при. UFC еще до начала нового тысячелетия отказался от турнирной сетки, зато Скотт Кокер активно ее эксплуатирует, и интерес к такому формату не иссякает. За короткий срок побить лучших полутяжей, параллельно трижды защитив пояс – отличный вызов, которого не будет в UFC.
А еще шикарная возможность заработать – приз за победу на Гран-при составляет 1 млн долларов, при этом никто не отменял гонорары за отдельные удачные бои и бонусы от спонсора. Немков как чемпион заработает минимум 2,05 млн долларов, если предположить, что за каждый бой ему будут платить как за Бейдера – уменьшать фиксу точно не станут. За одну схватку получится 680 тысяч – больше, чем гонорар трети бойцов из рейтинга UFC вне весовых категорий за последний поединок.
|Боец (в скобках – место в рейтинге UFC p4p)
|Гонорар за последний бой с учетом PPV (у Немкова – в среднем за 3 боя в случае победы в Гран-при)
|Конор Макгрегор (15)
|25,51 млн долларов
|Исраэль Адесанья (4)
|2,14 млн долларов
|Ян Блахович (8)
|1,54 млн долларов
|Джастин Гэтжи (11)
|1,22 млн долларов
|Александр Волкановски (3)
|1,17 млн долларов
|Камару Усман (2)
|1,04 млн долларов
|Дастин Порье (6)
|1,02 млн долларов
|Джон Джонс (1)
|940 тысяч долларов
|Стипе Миочич (7)
|790 тысяч долларов (без PPV)
|Фрэнсис Нганну (5)
|730 тысяч долларов (без PPV)
|Вадим Немков (2-й в рейтинге Bellator p4p)
|683 тысячи долларов
|Дейвесон Фигередо (10)
|640 тысяч долларов
|Петр Ян (12)
|540 тысяч долларов
|Макс Холлоуэй (9)
|470 тысяч долларов
|Роберт Уиттакер (13)
|385 тысяч долларов
|Алджамейн Стерлинг (14)
|230 тысяч долларов
Данные о выплатах взяты с сайта mmasalaries.com.
Что хорошо Немкову, плохо ноунеймам, которые только делают первые шаги в Bellator. Вероятно, Кокер платит такие жирные суммы топам именно за счет проспектов. Молодых парней явно обделяют: если в UFC дебютанту платят около 10 тысяч за бой, то в Bellator – 1-2 тысячи. Звучит как грабеж, учитывая, что это не месячная зарплата, а гонорар, на который бойцу надо жить и тренироваться до следующего поединка.
Зато у Bellator есть деньги переманить из UFC Фила Дэвиса, соперника Немкова по четвертьфиналу Гран-при полутяжей. Американец здорово выступал в промоушне Дэйны Уайта, закончив с рекордом 9-1 и одним несостоявшимся боем. Кокер отлично работает с ветеранами UFC, переманивая лучшими условиями, но в Bellator не берут любого мешка с красивой строчкой в резюме. Это либо суперзвезды, либо парни с неплохим рекордом.
Из восьми участников Гран-при полутяжей шесть в разное время выступали в UFC. Среди них лишь Лиото Мачида выглядит как совсем уставший пенсионер – в Bellator у него уже три поражения подряд. В то же время Кори Андерсон чуть не попал в титульную гонку UFC, но проиграл Яну Блаховичу и ушел в Bellator из-за более жирных условий. С Йоэлем Ромеро расторгли контракт после трех поражений подряд, но даже после 40 лет кубинец жестко рубился с Адесаньей, Костой и Уиттакером, заслужив респект от всех, кроме Дэйны Уайта. Энтони Джонсон в UFC проигрывал только Дэниелу Кормье – каждый его поединок был шикарным перфомансом, однако он не выходил в клетку четыре года.
Но не все успешные бойцы UFC прижились в Bellator. Хорхе Масвидаля и Джека Херманссона душили треугольником, Деррика Льюиса бил нынешний чемпион ACA Тони Джонсон, а Алексея Олейника отправляли в нокаут в первом раунде. Лучший боец из тех, у кого получилось в обоих промоушнах – Эдди Альварес. Американец взял пояс в Bellator, а затем перешел в UFC и за четыре поединка стал чемпионом там. Среди действующих бойцов самый красивый путь у Александра Волкова: Драго дважды брал Гран-при Bellator, а после перерыва на пояс M-1 пришел в UFC и пока является одним из претендентов на титул.
Кроссовер UFC и Bellator, о котором так мечтают фанаты, точно не состоится в ближайшее время. Он абсолютно не выгоден Дэйне Уайту и будет на руку Кокеру. Невозможно определить, кто из чемпионов сильнее – для этого их нужно свести в клетке. Но если UFC как фавориту пришлось бы брать девять боев из девяти, то давление на чемпионов Bellator близко к нулю – от них и так не ждут ничего сверхестественного. И стать единственным, кто отдаст свой титул бойцу Bellator, не хотел бы ни один представитель UFC. Дэйна Уайт не допустит такого позора, а потому совместному турниру не бывать.
Нововведение Bellator, которое в UFC есть уже восемь лет – рейтинги бойцов. В лиге Скотта Кокера ответственно подошли к этому и сделали лучше, чем у конкурентов. А всего-то требовалось прописать четкий регламент, по которому составляется рейтинг, рассказать, кто его составляет, и включить в список авторитетные издания вроде MMA Junkie, CBS и даже российский ТАСС. UFC стоило бы поучиться.
Немков и Емельяненко – не единственные бойцы из России с большим именем в промоушне. Валентин Молдавский – третий в дивизионе тяжеловесов, Анатолий Токов – второй в среднем весе, а Магомед Магомедов – третий среди бойцов легчайшего веса. И это далеко не все, на кого стоит обратить внимание.
Bellator давно стал организацией с собственными мощными звездами, и фанатам стоит надеяться, что переход Чендлера – только начало. Конечно, интересно наблюдать за междусобойчиками Патрисиу Фрейре и Эй Джея Макки, но куда горячее был бы любой их поединок с кем-то из топов UFC. Если эти парни, Немков и другие бойцы Bellator, найдут мотивацию перебраться под крыло Дэйны Уайта, зритель от этого только выиграет.
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