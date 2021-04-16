Опубликовано 16/04/2021 в 09:14 GMT

Бывший боец UFC в полутяжелом весе Гаджимурад Антигулов задержан в Махачкале за хранение оружия.

«Как мне рассказали, все вышло будто бы даже случайно. Антигулова приглашали поговорить по делу о драке на свадьбе. Гаджимурад приглашения игнорировал. Тогда к нему пришли домой, и как-то так получилось, что нашли оружие. Если будет установлено, что оружие боевое и хранилось незаконно, Гаджимураду может грозить лишение свободы на срок до четырех лет», – пишет журналист Александр Лютиков.

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Гаджимурад Антигулов провел в UFC шесть поединков. Его рекорд в промоушне – две победы и четыре поражения, которые боец потерпел подряд и досрочно.

Последний поединок Антигулов провел в сентябре 2020-го против Максима Гришина на UFC Fight Night и проиграл во втором раунде техническим нокаутом.

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