Большинство российских зрителей поддерживает бойцов из соседних стран в UFC. На ближайшем турнире в Вегасе выступят белорус Андрей Орловский и представитель Молдовы Александр Романов, но на них люди из постсоветского пространства в карде UFC Vegas 22 не заканчиваются. В главном поединке прелимов Трейси Кортес подерется с Джастин Киш – история последней может лечь в основу сюжета хорошей спортивной драмы.

Первое, что нужно знать о Джастин Киш: девушка родилась в Петербурге, и 33 года назад ее звали по-другому. Она была Светланой Насибуллиной, а первые пять лет жизни будущей спортсменки прошли в детском доме Петербурга. Киш до сих пор не знает имена отказавшихся от нее биологических родителей.

Джастин Киш Фото: Getty Images

Смешанные боевые искусства Немков защитил пояс Bellator, его брат дебютировал неудачно ЧАС НАЗАД

Время в детдоме Джастин вспоминает с неохотой. Девочки плохо питались и мылись раз в неделю в раковине. От такой жизни будущая спортсменка быстро взрослела: она помогала другим детям, убирала в приюте и раздавала лекарства. Уже в том совсем юном возрасте все, чего хотела маленькая Света, было найти семью и покинуть это место.

Когда ей было пять лет, Светлану удочерила ​​американская семья из Питтсбурга. Золтану и Лорел Киш сразу приглянулась самая шустрая девочка, которая подкупила искренностью: она оставила себе фотографию семьи, а через две недели Лорел и Золтан вернулись и узнали, что все это время Света спала со снимком под подушкой.

Она была так взволнована этой новостью, что выучила пять английских слов, чтобы произвести впечатление: «мама», «папа» и «я люблю тебя». «Этот маленький ребенок приехал в Америку и был счастлив просто искупаться и получить чистую одежду. Это замечательный момент для нас, но в то же время душераздирающий», – рассказывала Лорел Киш.

Через год после удочерения новый отец девочки разбился в аварии. «У меня сложилось впечатление, что она много знала о смерти, хотя мы никогда не говорили об этом. Она сказала: «Я никогда его больше не увижу. Он был моим любимым папочкой. Я останусь здесь? Кто позаботится обо мне?» Я ответила: «Ты моя дочь. Конечно, я позабочусь о тебе». Я думаю, раньше она видела смерть в приюте, и это вызвало ее реакцию», – вспоминала Лорел.

После смерти отца Киш занялась спортом. Мама не успевала возить ее по тренировкам: девочка занималась футболом, плаванием и фигурным катанием, а в 12 лет посетила первый урок карате и сразу поняла, что хочет черный пояс. После достижения цели она занялась кикбоксингом и тайским боксом.

Девушка разрывалась между стилями боевых искусств: она выступала в кикбоксинге, боксе, муай-тае и любительских ММА. В итоге Киш сконцентрировалась на муай-тай, где выиграла чемпионат мира, и смешанных единоборствах: победила в четырех боях по профи и подписала контракт с UFC.

Сначала Киш приняла участие в реалити-шоу The Ultimate Fighter, на котором она словно вернулась в первые пять лет жизни. На TUF ей и еще девяти девушкам-бойцам пришлось жить под одной крышей. «Иногда я действительно схожу с ума. Я ем очень-очень быстро, защищаю свою пищу и всегда должна знать, где она находится», – рассказывала спортсменка. Из шоу девушка выбыла после травмы крестообразной связки. Она была в команде Энтони Петтиса, а потенциальными соперницами могли стать Роуз Намаюнас и Тиша Торрес, однако ждать дебюта пришлось еще год.

The Ultimate Fighter Фото: Getty Images

Первой соперницей Киш стала Нина Ансарофф – в январе 2016-го с будущей невестой Аманды Нуньес Джастин справилась без серьезных проблем, победив единогласным решением судей. Так же завершился бой с Эшли Йодер спустя почти год, с той разницей, что Киш не уложилась в вес.

Самый громкий поединок в карьере Джастин случился в июле 2017-го. Петербурженка встречалась с немкой Фелис Херриг и проиграла впервые в карьере единогласным решением. Но весь ММА-мир поразил не этот факт, а другая мелочь. Во время поединка Фелис поймала Киш на сабмишн. Казалось, что Джастин постучит, но она выбралась. Правда, слишком высокой ценой: от серьезного напряжения девушку вырвало прямо на канвасе.

«Я воин и никогда не сдаюсь. Дерьмо случается, ха-ха. Скоро вернусь», – написала Киш в твиттере после боя. На следующий день Дэйна Уайт связался со спортсменкой и сообщил, что она получит бонус, несмотря на поражение. «Он понимает, что это было немного унизительно, и приободрил меня: «Ты дралась как воин, мне понравилось, как ты с этим справилась», – рассказала Киш позже в одном из телешоу.

Это не единственное финансовое предложение, которое прилетало Киш после поединка с Херриг. Девушка призналась, что у нее нашелся одержимый фанат с безумной идеей. Во время радиоэфире она процитировала сообщение: «Эй, я бы хотел окупить выигрыш, которого ты лишилась. Я хочу купить твои шорты за ту же сумму, чтобы повесить их в моей мужицкой пещере». Я подумала, что это мерзко. Иногда встречаются действительно отвратительные люди. И они предложили мне 15 тысяч долларов за шорты».

Через семь месяцев после боя с Херриг Киш проиграла второй раз подряд, теперь раздельным решением кореянке Ким Цзи Йон. Следующего поединка пришлось ждать целых два года – Джастин вернулась в начале 2020-го и разобрала Люси Пудилову, но уже в сентябре впервые проиграла досрочно, доведя рекорд в UFC до 3-3. Бой с Трэйси Кортес может стать определяющим для девушки из Петербурга. Ее соперница не проигрывает с августа 2017-го, а очередное поражение вряд ли устроит Дэйну Уайта.

Трэйси Кортес и Джастин Киш Фото: Getty Images

После ухода из ММА Джастин может заняться карьерой в кино. Опыт есть: она снималась в сериале «Королевство», где сыграла эпизодическую роль. Но сейчас голова спортсменки занята не только боями и медиаактивностями, но и семьей.

«У мамы бывают хорошие и плохие дни. У нее проблемы с печенью, поэтому, когда повышается уровень аммиака, возникает состояние замешательства, но когда все хорошо, она очень активная. У нее была сердечная недостаточность, диабет. Ей почти 80, и это действительно сложно, но я хочу, чтобы она видела меня в лучшем состоянии. Без нее у меня не было бы ничего из этого. Она спасла меня, подарила мне эту великолепную жизнь, и я не хочу, чтобы она когда-либо думала, что я приняла это как должное. Я была диким ребенком, но она всегда меня поддерживала и заботилась обо мне», – поделилась Киш переживаниями.

Джастин избегает связей с Россией, хотя теперь у нее есть возможность посетить родину. «Это были плохие воспоминания для меня. Очевидно, многие я специально заблокировала – в этих триггерах нет смысла», – сказала Киш.

Девушка явно не заинтересована в поисках биологической семьи – она даже не хочет представлять, как сложилась бы ее жизнь, не удочери ее Золтан и Лорел Киш много лет назад в Петербурге. Этого вполне могло не случиться, ведь они рассматривали варианты в Венгрии и Сальвадоре, но в 1992 году получилось только с Россией. В 2021-м подобное невозможно. Джастин сказала, что она была опечалена, узнав о запрете на усыновление американцами русских детей. Девушка считает, что это решение причиняет боль детям, которые заслуживают иметь дом, а не те ужасные условия, которые она помнит.

Смешанные боевые искусства Экс-бойца UFC задержали за хранение оружия. Ему грозит до 4 лет ДЕНЬ НАЗАД