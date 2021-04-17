Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков защитил чемпионский пояс в полутяжелом весе на турнире Bellator 257, который состоялся в американском Анкасвилле.

Бой против американца Фила Дэвиса продлился все пять раундов, 28-летний Немков победил единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) и оставил титул у себя.

«Я особо ничего не менял. Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Все получилось, боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать. Я готовился к этому бою, знал, что он продлится всю дистанцию. Его очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой. Спасибо Bellator, за то, что дали возможность принять участие в Гран-При. Спасибо моим близким, друзья, землякам на родине. Привет российским фанатам и американским фанатам тоже привет!» – сказал Немков после боя.

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В соглавном поединке сошлись представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов и Кори Андерсон из США. Американец отправил соперника в технический нокаут в третьем раунде – судья остановил бой, чтобы предотвратить добивания.

В предварительном карде российский боец Грачья Бозинян бился с американцем Демаркусом Джексоном и победил единогласным решением судей. А дебют в Bellator Виктора Немкова, старшего брата Вадима, не удался – он уступил судейским решением шведу Карлу Албректссону.

Статистика Вадима Немкова в ММА – 13 побед и два поражения.

У 36-летнего Виктора Немкова 29 побед и семь поражений. До Bellator он выступал в менее престижных промоушнах.

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