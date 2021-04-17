Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко завершит карьеру через два боя, сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.
«Мы немного общались с Федором, – цитирует Кокера ТАСС. – У нас есть понимание, что у него осталось два боя до завершения карьеры, это его прощальный тур. Но мы хотим, чтобы эти два боя прошли в присутствии зрителей. Поэтому ждем этой возможности».
- 44-летний Емельяненко – 4-кратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC.
- Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
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