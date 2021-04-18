Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский победил американца Чейза Шермана на турнире UFC Vegas 24.

Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу 42-летнему экс-чемпиону промоушна в тяжелом весе. Орловский принял бой на коротком 10-дневном уведомлении – вместо него должен был драться Паркер Портер из США.

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В главном бою ивента австралиец Роберт Уиттакер взял верх над американцем Келвином Гастелумом. Бойцы провели в октагоне все пять раундов, и Уиттакер не заставил судей сомневаться – те единогласно отдали ему победу со счетом 50:45.

Статистика Уиттакера – 24 победы и пять поражений, Гастелума – 15 побед, семь поражений и один неосостоявшийся бой.

Орловский провел 53 боя: из них 51 победа, 20 поражений и два боя, признанных несостоявшимимся.

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