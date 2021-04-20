Опубликовано 20/04/2021 в 07:47 GMT | Обновлено 20/04/2021 в 07:47 GMT

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко выпал из рейтинга тяжеловесов Bellator.

В предыдущей версии рейтинга 44-летний Федор располагался на пятом месте, но в обновленной лишился позиции. Всего в список входят одиннадцать бойцов. Чемпион в тяжелом весе – Райан Бейдер, в топ-3 – Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.

В рейтинге P4P вне зависимости от весовых категорий вторым идет российский боец Вадим Немков, который уступает чемпиону в двух весовых категориях Патрисиу Питбулю Фрейре. С полным рейтингом можно ознакомиться здесь

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Емельяненко планирует провести еще два боя и завершить карьеру.

Федор провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.

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