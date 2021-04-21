Чеченский боец UFC со шведским паспортом Хамзат Чимаев провел дуэль взглядов с сыном президента Республики Чечня Рамзана Кадырова Адамом. Чимаев опубликовал фото с 13-летним спортсменом в инстаграме.
«Адам – мой брат», – написал боец UFC под снимком.
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- Ранее Чимаев опубликовал видео тренировки с президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. На видео спаррингующиеся борются на равных.
- Чимаев в данный момент проходит реабилитацию в Чечне после того, как тяжело перенес коронавирус.
- Боец провел в UFC три поединка и все выиграл досрочно.
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