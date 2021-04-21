Утром 7 марта Петр Ян спокойно разматывал Алджамейна Стерлинга. Бой плавно катился к защите пояса, но в четвертом раунде Ян зачем-то прописал Стерлингу с колена по голове. Удар тут же признали запрещенным (соперник хитро сидел на канвасе), а Пете выписали дисквалификацию – так загибавшийся от боли Алджо стал чемпионом UFC.

Сначала ситуация развивалась адекватно: Стерлинг отбросил пояс, Ян извинился за незаконный панч, а Дэйна Уайт моментально начал прорабатывать реванш. Говорили, что его проведут в течение пары месяцев, потому что заканчивать противостояние из-за такого недоразумения – абсурд. Но чуть позже Алджамейн стал резко съезжать с темы.

Во-первых, он все же сфотографировался с поясом, хотя весь мир видел, что к четвертому раунду у него ни осталось ни сил, ни осязаемых шансов переломить бой. Во-вторых, Стерлинг сказал: «Нельзя стать чемпионом, не зная правил. Если Ян разозлился и пошел нелегальным путем, значит, на то была причина». Другими словами, ямайский боец предположил, что это Петр испугался поздних раундов и предпочел завершить махач любым способом.

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После этих тейков Стерлинг вспомнил, что у него накопились проблемы со здоровьем – в частности, с шеей и позвоночником. Тогда Алджо прилег на операцию – все равно пояс никуда не денется. Сначала говорили, что одно восстановление (без лагеря к реваншу) займет целых девять месяцев, но позже выяснилось, что Стерлинг поправится за 150 дней. Таким образом, реванш, который должен был состояться до конца весны или хотя бы летом, откладывается в лучшем случае до осени.

При этом хитрый Алджамейн подготовился к атаке тех, кто упрекает его в абсолютно трусливом поведении. Стерлинг вспомнил, что Петр Ян сам снимался с их декабрьского боя и удерживал пояс с июля 2020-го по март 2021-го – как раз около восьми месяцев. Соответственно, сегодняшний чемпион может точно так же задерживать дивизион и ни о чем не париться.

Петр Ян после боя против Алджамейна Стерлинга Фото: Getty Images

Что в такой обстановке делать Петру Яну? С одной стороны, можно просто ждать осени, но экс-обладатель пояса настроен пессимистично: «Запомните, этот клоун Стерлинг не будет драться в октябре». С другой стороны, всегда есть вариант подраться не в титульном поединке (Шон О’Мэлли уже кинул вызов), но это риск. Допустим, год назад Тони Фергюсон мог спокойно спрыгнуть с ивента после отказа Хабиба, но подрался, проиграл Джастину Гэтжи и выпал из чемпионской гонки. Так и здесь: одно случайное поражение, и пояс моментально отдаляется. Более того, даже в победных боях можно получить такой урон, который не позволит драться еще несколько месяцев. Соответственно, второй поединок с Алджо опять отложится.

Лучший вариант для Яна – сосредоточенная подготовка к реваншу. Понятно, что летний ивент позволил бы заработать десятки тысяч долларов, но сейчас разумнее посвятить время тренировкам и маркетинговым активностям: Петр фантастически востребован, поэтому рекламные контракты позволят частично скомпенсировать простой.

Но тогда возникает другой вопрос: что делать, если Стерлинг не оживет и к октябрю? Здесь все элементарно: нужно обозначить четкий дедлайн (допустим, 30 ноября), и если Алджо его сорвет, переходить к другим кандидатурам и требовать, чтобы Уайт отобрал у чемпиона пояс. Иначе ямайский американец будет тянуть время еще долгие-долгие месяцы.

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