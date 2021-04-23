Чемпион ACA из Америки Тони Джонсон жестко прошелся по ирландскому бойцу Конору Макгрегору, который владел поясами UFC в двух весовых категориях.
«Если говорить объективно, его карьера катится по наклонной. Это правда, он переходит все границы. И это началось после того, как Хабиб его побил. Мне нравится смотреть, как Конор дерется, мне нравится его спортивный характер, его подход к бизнесу. Но он уже превратился в настоящего фрика. Это просто животное!» – цитирует Джонсона «Газета.Ru».
- Джонсон 23 апреля будет защищать титул АСА в бою против украинца Дмитрия Побережца.
- Конор в последнем бою проиграл Дастину Порье. Реванш намечен на 11 июля.
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