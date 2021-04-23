Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор купил паб, в котором ударил пожилого мужчину в 2019 году.
Заведение Marble Arch Pub обошлось спортсмену примерно в 1,5-2 млн евро, сообщает The Currency. Мужчине прилетело от Конора, потому что тот не хотел выпить с бойцом. Дублинский районный суд оштрафовал Ноториуса на 1 тысячу евро.
- Следующий поединок Макгрегор проведет 10 июля. Его соперником на турнире UFC 264 станет Дастин Порье.
- Бойцы проведут третий бой: в январе 2021-го победил Порье, а в сентябре 2014-го – Конор.
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