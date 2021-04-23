Опубликовано 23/04/2021 в 13:27 GMT

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор купил паб, в котором ударил пожилого мужчину в 2019 году.

Заведение Marble Arch Pub обошлось спортсмену примерно в 1,5-2 млн евро, сообщает The Currency . Мужчине прилетело от Конора, потому что тот не хотел выпить с бойцом. Дублинский районный суд оштрафовал Ноториуса на 1 тысячу евро.

Следующий поединок Макгрегор проведет 10 июля. Его соперником на турнире UFC 264 станет Дастин Порье.

Бойцы проведут третий бой: в январе 2021-го победил Порье, а в сентябре 2014-го – Конор.

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