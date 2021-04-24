Имя Хорхе Масвидаля прозвучало на весь мир летом 2019-го, когда на турнире UFC 239 он за пять секунд нокаутировал Бена Аскрена. Перед их боем у Аскрена было ноль поражений, а у Хорхе – 13, но спустя два года Бен зарабатывает боксерскими боями с ютьюб-звездами, а Масвидаль проводит второй подряд титульный поединок в полусреднем весе.

Карьера Хорхе долго казалась безнадежной – кэш за бои стал жирным совсем недавно. Для топа 36-летний Масвидаль проигрывает слишком часто – ни у кого из бойцов топ-5 всех рейтингов UFC нет больше 10 поражений. Больше всех – у Тиаго Сантоса (9), а у Хорхе – 14 перед реваншем с Усманом.

В шлейфе неудач Масвидаля нет ничего удивительного, поражает скорее его успех вопреки всему. Американец с перуанскими и кубинскими корнями начинал с уличных боев вместе с легендарным Кимбо Слайсом, главным лицом стритфайтинга. Кимбо уничтожал всех на заднем дворе, но поплыл, когда дело дошло до профессиональной клетки. Набив рекорд на ноунеймах и полуживых ветеранах вроде Танка Эббота, Слайс жестко проиграл два боя нокаутом, а затем попался на допинге уже в UFC – на улицах USADA под ногами не путалось.

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Масвидаль мог пойти по тому же пути: на заднем дворе он был непобедим. Но в профессиональных ММА Хорхе не попадался на запрещенных веществах, а нокаутом проиграл лишь один раз за карьеру, еще до попадания в UFC. При этом поражения решениями чередовались с победами регулярно, будто так и задумано – эта нестабильность и мешала бойцу по прозвищу Gamebred ворваться в топ.

Никнейм Хорхе придумал себе сам. До конца он и сам не может его объяснить. «Game означает умение преодолевать боль и усталость. Дело не в том, насколько высок уровень вашего мастерства, хороший ли вы, плохой или чемпион мира. Bred это ничего особенного, у вас есть питбуль и еще один питбуль – ваша порода – питбуль, понимаете?» – объяснял Масвидаль.

Первое поражение в UFC американец потерпел от бойца из России – Рустам Хабилов также был новым лицом в промоушне, но шел с рекордом 18-1 и шел у буков фаворитом. Хабилов перебил Масвидаля и забрал победу единогласным решением.

«В то время смотрел его бои, когда он еще выступал в Strikeforce. Недооценивать такого соперника нельзя было, он много хороших ребят там побил. Я знал, что предстоит серьезный поединок, тогда это был самый крепкий соперник в моей карьере. Поэтому я подготовился к нему хорошо», – рассказал Хабилов в интервью Eurosport.ru.

Хорхе Масвидаль и Рустам Хабилов Фото: Getty Images

Тот Хорхе не был похож на сегодняшнего. Нынешний Масвидаль может исполнить любую дичь во время поединка – намеренно открыться, подразнить соперника, выкинуть летящее колено на первой же секунде. Тогда он был более прагматичным в поединке, но за пределами клетки никогда не изменял себе.

«Он так же вел себя, как сейчас. Всякие высказывания в твиттере, и на взвешивании мы не очень хорошо поговорили. Он сказал: «Я не могу проиграть российскому бойцу на американской военной базе». У нас тогда турнир проходил на военной базе (Форт Кэмпбелл – прим. Eurosport).

Стиль его ведения боя изменился, он теперь работает первым номером. В лучшую сторону для него сказалось, что он перестал гонять много веса. Он стал намного тяжелее бить, у него много нокаутов, он чувствует себя хорошо, думает хорошо – на пользу ему пошел переход в весе», – считает Хабилов.

Хорхе Масвидаль и Рустам Хабилов Фото: Getty Images

Хорхе давно просится в элиту – из семи поражений в UFC четыре он потерпел раздельным решением судей, два из них подряд. Боец часто увлекался попытками выиграть по очкам, что оборачивалось против него. Сложись эти поединки немного иначе, Масвидаль мог стать звездой и раньше. Но у этого бойца свой путь, который открылся только когда появилась угроза увольнения. Хорхе здорово провел вторую половину 2016-го и начало 2017 года, одолев Пирсона, Элленберга и Серроне, но дальше было хуже – снова два поражения подряд, от Майи и Томпсона, и оба решениями.

Масвидаль взял длительную паузу и перезагрузился: обычно для такой цели едут на уединенное ранчо или Мальдивы, а Хорхе выбрал реалити-шоу – выглядит как худший способ из возможных. Боец поучаствовал в аналоге «Последнего героя», шоу Exatlon Estados Unidos, где герои живут на острове проходят и испытания, от которых зависят условия их существования.

«Там было очень много крутых спортсменов, олимпийских чемпионов и боксеров. Некоторые игры особенно понравились – нужно на максимальной скорости преодолевать разные препятствия. Здорово проверить себя против таких ребят. Сначала мы просто спали на полу в бунгало. Некоторые там страдали, но точно не я. Все боялись проиграть, переживали от этих условий, что их не покормят, а я ментально чувствовал себя великолепно. Этот опыт – один из лучших в моей жизни: я устраивал себе походы в джунгли, где был предоставлен самому себе.

Я вспомнил каждое поражение решением судей, говорил себе: «С какой стати я должен выигрывать по очкам? Я должен вырубать каждого из них. Найди формулу, которая поможет не доводить поединок до судей». Этим я и собираюсь заниматься до конца карьеры. Я хочу оторвать голову каждому бойцу из топ-10 дивизиона, и если в этот момент на них будет висеть пояс Микки-Мауса, я заберу и его тоже», – полыхал Хорхе.

Из шоу Масвидаль выбыл до финального этапа, зато появилось больше времени приступить к плану по возвращению в UFC. Он провел поединок с Дарреном Тиллом спустя почти полтора года после поражения от Стивена Томпсона. Британец мог не принимать бой – он шел третьим в рейтинге полусредневесов, а Хорхе был 11-м. Поединок еще и проходил на территории Тилла, в Лондоне, а бой Масвидаль начал с удара в пах – явно хотел выдать быстрый нокаут, но допустил осечку. Даррен продолжил и лег во втором раунде.

Хорхе Масвидаль и Даррен Тилл Фото: Getty Images

С того поединка к Масвидалю прикрепилось новое прозвище – к Gambred добавился Уличный Иисус. На реалити-шоу в Доминикане Хорхе зарос, и после паузы предстал перед публикой сильно обновленным: бородка превратилась в бороду, а волосы отросли до плеч. «Я не Иисус, но я могу отправить соперников на ту сторону», – говорил Масвидаль. Возможно, новый имидж и стал для Хорхе счастливым: новые фанаты и не в курсе, как он выглядел до триумфального возвращения.

Уже через три месяца Масвидаль встретился с непобедимым на тот момент Беном Аскреном. «Я пройду в ноги и буду делать с ним на земле все, что захочу. Пару раз Хорхе побеждал нокаутом, но он просто парень, который любит доводить бои до решения. Если вы думаете, что он сможет меня положить с одного удара, этого точно не произойдет», – убеждал Аскрен перед боем.

Итог известен – самый быстрый нокаут в истории UFC. Масвидаль попробовал летящее колено на старте, и внезапно получилось. Аскрен также с первых секунд проявил инициативу и полез в борьбу, и таким образом наткнулся на колено Хорхе. Нокаут за 5 секунд превратил Масвидаля из дерзкого середняка в потенциальную суперзвезду, что быстро понял Дэйна Уайт.

Президент UFC назначил Масвидалю бой с легендарным Нейтом Диасом за пояс самого крутого засранца. Сам по себе титул не имел большой цены, но бойцы устроили один из лучших поединков года, а Хорхе реально превосходил Диаса. Пусть и выиграл после остановки боя врачом из-за рассечения соперника.

Хорхе Масвидаль и Нейт Диас Фото: Getty Images

«Несмотря на хайп и популярность, Масвидаль настоящий трудяга. Он пашет, работает над собой и развивается. Хорхе меняется в лучшую сторону. Я не совру, если скажу, что Масвидаль всегда может удивить.

До работы в Amercan Top Team и близкого общения с Хорхе, думал, что этот человек на звезде. Потому что он очень популярен в Штатах, сейчас его время, особенно после Аскрена. Но меня удивило, насколько это открытый к новым знаниям человек: он уважительно разговаривает со всеми людьми, не важно, кто к нему подходит. Это как в бане – в зале генералов нет. И если человек может передать Масвидалю опыт, то становится для него авторитетом», – рассказал Eurosport.ru тренер Артем Левин, который работает с американцем с 2020-го.

Пояс Масвидаля не переходящий и потерять звание самого крутого засранца боец не мог. Однако подтвердить титул получилось летом 2020-го. Поединок Камару Усмана и Гилберта Бернса сорвался из-за ковида у бразильского бойца, и Хорхе принял бой за пояс на шестидневном уведомлении. Американец без подготовки на равных побился с лучшим полусредневесом, проиграл единогласным решением судей и заслуженно получил реванш – Усман раскритиковал собственное выступление.

Хорхе Масвидаль и Камару Усман Фото: Getty Images

Для карьеры Масвидаля не так страшно, если реванш с Усманом закончится поражением. Мало кто ставит на 36-летнего американца, и если он уступит не жестким нокаутом, никто не удивится. Хорхе уже изменил свою жизнь: раньше он дрался на улице за копейки и забивал на тренировки, меняя их на тусы и алкоголь, а теперь стал одним из лучших бойцов UFC и основателем собственного промоушна кулачных поединков Gamebred Fighting Championship. Даже если Масвидаль снова начнет проигрывать бой за боем, медийность Хорхе уже выросла в десятки раз, и он сможет монетизировать ее еще очень долго.

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