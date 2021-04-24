В ночь с 24 на 25 апреля в Джексонвилле состоится турнир UFC 261, совершенно звездный по составу участников. Три боя станут титульными: в главном бою сойдутся чемпион в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль, в соглавном титул в минимальном женском весе оспорят Вэйли Чжан и Роуз Намаюнас, а Валентина Шевченко проведет пятую защиту против Джессики Андраде.

Главный бой: Масвидаль – Усман

Усман и Масвидаль встречались в июле 2020-го, и Камару защитил чемпионский титул единогласным решением судей. Реванш наметился менее чем через год. Усман идет на великолепной серии из 13 боев – это рекорд полусреднего веса, которому уступает даже легендарный Жорж Сен-Пьер.

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В 2020-м Масвидаль вышел на коротком уведомлении, поэтому второй бой обещает быть более зрелищным – Хорхе провел полноценный тренировочный сбор и не изнурял себя экстремальной сгонкой веса. Фанатам UFC стоит ждать длинного поединка: у Масвидаля – всего одно поражение нокаутом из 49 боев, Усман по статистике также предпочитает полную дистанцию.

Хорхе Масвидаль и Камару Усман Фото: Getty Images

Соглавный бой: Чжан – Намаюнас

Второй по важности поединок будет женским и также титульным – чемпионка в минимальном весе Вэйли Чжан встретится с американкой литовского происхождения Роуз Намаюнас. Перед боем девушки устроили политический трешток – Намаюнас в интервью прошлась по китайскому коммунистическому режиму.

«Перед этим боем я чувствую особенную мотивацию из-за того, какую систему она представляет. Лучше быть мертвой, чем быть «красной». Не думаю, что это совпадение, что Вэйли – «красная». В конце концов, она представляет эту систему – у меня нет против нее ничего личного, но этот фактор – огромная мотивация для меня. Я дерусь за свободу в мире», – заявила Намаюнас.

«Не придаю особого значения словам Роуз, – ответила китаянка. – UFC – это прекрасная площадка для всех спортсменов по всему миру. Тут важно обращать внимание на положительные стороны. На самом деле я хочу протянуть ей свою руку и пригласить ее в Китай, чтобы она познакомилась с нашей культурой поближе. После боя я хочу оплатить ей билет в Китай. Все это прояснится после поединка».

Титульный бой: Шевченко – Андраде

Важнейшее испытание ждет бойца из Киргизии Валентину Шевченко, которой предстоит пятая защита пояса в наилегчайшем весе. Оппонентка Валентины – бразильянка Джессика Андраде, которая также владела титулом. Между собой спортсменки еще не встречались. Статистика Шевченко в последних боях – шесть побед подряд, Андраде проиграла Намаюнас в июле 2020-го и Вэйли Чжан – в 2019-м.

Валентина Шевченко Фото: Getty Images

«Цель остается прежней – доказать, что я лучшая, и показать лучший бой, лучшую технику, и лучшее, на что я способна. Эту цель я преследую всегда, когда выхожу в октагон – я должна доказать всем, что мое чемпионское правление в наилегчайшем весе будет очень долгим», – уверенно заявила Валентина на пресс-конференции.

Полный кард

Основной кард

Камару Усман – Хорхе Масвидаль

Чжан Вэйли – Роуз Намаюнас

Валентина Шевченко – Джессика Андраде

Крис Уайдман – Юрайя Холл

Энтони Смит – Джимми Крут

Предварительный кард

Алекс Оливейра – Рэнди Браун

Дуайт Грант – Стефан Секулич

Брендон Аллен – Карл Роберсон

Тристан Коннелли – Пэт Сабатини

Данаа Батгерел – Кевин Нативидад

Родриго Варгас – Зу Ронг

Джефф Молина – Киленг Ори

Ариана Карнелосси – На Лианг

Где смотреть

Предварительный кард стартует в 03:00 по московскому времени, основной – в 05:00. Шевченко и Андраде стартуют не ранее 06:15, Усман и Масвидаль – примерно в 7:45. Весь турнир покажет официальное приложение UFC Fight Pass, также бои можно увидеть на платформе Wink и на 600-й кнопке Ростелекома.

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