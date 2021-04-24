В Британии полиция задержала драгдилера, выдавашего себя за бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора. Мужчина распечатал даже визитные карточки с фамилией Ноториуса.

34-летнего Марка Ная арестовали в феврале, когда наркоторговец ехал без страховки и водительского удостоверения. Най заявил, что его зовут Конор, и показал визитку – с одной стороны красовалась надпись McGregor Enterprise, с обратной – Best drops in Surrey (лучшие подгоны в Суррее – англ.). Полиция не поверила самозванцу и решила задержать его, а Най принялся избавляться от улик: запрещенных веществ и мобильных телефонов.

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В телефоне Лжеконора офицеры обнаружили сообщения, касающиеся торговли наркотиками. В авто копы нашли борную кислоту и большой тесак. Уйти от наказания Наю не удалось – Королевский суд Гилфорда приговорил его к двум годам и девяти месяцам лишения свободы, пишет Wales Online

Летом настоящий Конор подерется с Дастином Порье. Бой пройдет 10 июля на турнире UFC 264.

Бойцы встретятся в третий раз: в сентябре 2014-го победил Конор, а в январе 2021-го – Порье.

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