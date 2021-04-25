Главный бой на турнире UFC 261 завершился победой Камару Усмана: он нокаутировал Хорхе Масвидаля в реванше и сохранил пояс в полусреднем весе.

Поединок был окончен во втором раунде. Усман отвел руку соперника и пробил точно в челюсть, после чего Масвидаль без сознания упал на настил. Камару бросился добивать, но рефери остановил его, присудив победу.

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Первый бой состоялся в июле 2020 года и также был завершен в пользу Усмана: тот победил единогласным решением судей.

Обновленная статистика Усмана – 19 побед и одно поражение. У Масвидаля – 35 побед и 14 поражений.

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