Главный бой на турнире UFC 261 завершился победой Камару Усмана: он нокаутировал Хорхе Масвидаля в реванше и сохранил пояс в полусреднем весе.
Поединок был окончен во втором раунде. Усман отвел руку соперника и пробил точно в челюсть, после чего Масвидаль без сознания упал на настил. Камару бросился добивать, но рефери остановил его, присудив победу.
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- Первый бой состоялся в июле 2020 года и также был завершен в пользу Усмана: тот победил единогласным решением судей.
- Обновленная статистика Усмана – 19 побед и одно поражение. У Масвидаля – 35 побед и 14 поражений.
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