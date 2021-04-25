На UFC 261, помимо боя Камару Усмана и Хорхе Масвидаля, состоялись еще два титульных поединка – они были женскими. Боец из Киргизии Валентина Шевченко уверенно провела пятую защиту в наилегчайшем весе, Роуз Намаюнас вернула пояс в минимальной категории.

Шевченко расправилась с Джессикой Андраде, бой был остановлен во втором раунде. Валентина провела серию ударов в партере, и судья прекратил избиение бразильской соперницы.

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Намаюнас, американка литовского происхождения, в соглавном бою вечера билась против китаянки Вэйли Чжан. Их поединок продлился еще меньше – Роуз нокаутировала сопернику хайкиком в первом раунде и снова стала обладательницей пояса, который потеряла в мае 2019 года.

Еще один бой основного карда завершился печальным курьезом. На 17-й секунде американец Крис Вайдман в поединке против Юрайи Холла пробил лоукик и сломал ногу об соперника. Разумеется, он не смог продолжить встречу, и победу отдали Холлу, который не успел нанести ни единого удара.

Шевченко завоевала титул в декабре 2018 года в бою против Йоханны Енджейчик. Она защитила пояс в поединках с Джессикой Ай, Лиз Кармуш, Кэтлин Чукагян, Женнифер Майей и Джессикой Андраде.

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