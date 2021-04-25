Ночью 7 января 2021 года рация патрульной машины приморского городка Бойнтон Бич во Флориде тревожно зашуршала. Голос дежурного рассказал жутковатые вещи: подозрение на двойное убийство. В 911 позвонили встревоженные соседи, которые услышали из-за стены женский вопль: «Он убивает меня, пожалуйста, помогите моей сестре!»

Когда патрульные приехали по адресу, увидели еще более жуткую картину. У дороги возле дома лежала девушка. Из жутких ран на спине, голове и руках сочилась кровь. Кашляя кровью, раненая сказала копам, что ее сестра до сих пор в квартире.

Будто в хорроре офицеры шли по кровавому следу до нужной двери с оружием наперевес. Когда полицейские ворвались в квартиру, то увидели на кровати вторую девушку, лежащую в пропитанных кровью простынях и подушках. Ее спину, лицо, руки и кисти покрывали глубокие ножевые раны – жертва закрывалась от нападавшего. Медленно копы прочесали оставшиеся помещения – кухню, спальню и санузел, но преступника не нашли.

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Ирвин Ривера Фото: Getty Images

Когда на место преступления прибыли детективы, девушек как раз увозила реанимация. Дознаватели успели спросить лишь, знают ли жертвы нападавшего. «Да, это наш брат», – ответила младшая из сестер. Следователи тут же взялись за профиль преступника и немало удивились – им оказался боец самого популярного в мире бойцовского промоушена UFC Ирвин Ривера.

Семья бойца родом из Мексики. Ирвин родился в городке Несауалькойотле из штата Мехико. Ривера – средний ребенок: у него есть младшая и старшая сестры. Семья жила очень бедно в одном из криминальных районов, поэтому иммигрировала в США – в городок Нью-Виндзор в штате Нью-Йорк.

Привыкший с детства бороться за жизнь, Ирвин увлекся боксом в три года и дрался как любитель, не имея больших турнирных целей. Но, когда ему было 20, боксерский клуб закрыли, и единственной альтернативой в маленьком скучном городке стал зал ММА. С первой же тренировки Ривера проникся смешанными единоборствами. Чтобы испытать себя в реальном бою новичок даже сгонял в соседний штат Виргиния на любительский турнир. Ирвин проиграл дебютный бой: бывший боксер вышел против борца и был неплох в начале поединка, но понятия не имел, что делать, когда соперник уложил его на спину. Несмотря на это, парень влюбился в этот спорт и решил посвятить жизнь ММА.

Ирвин превратил тренировки в работу: просыпался в 8-9 утра и тренировался от четырех до семи часов в сутки. Молодой боец стал одержим целью попасть в UFC. Он женился, завел ребенка и развелся, будто не покидая тренажерки. Дочь стала одним из главных мотиваторов в жизни Ирвина – он мечтал, чтобы малышка им гордилась. И тренировки давали плоды.

Ривера дебютировал в профессиональных боях в 2014-м на Fight Time 2 – мексиканец победил соперника раздельным решением судей. Следующие три боя он провел без поражений и собрал все возможные результаты – нокаут, технический нокаут и единогласное решение судей.

За три года Ривера прошел путь до контракта с Titan FC – одного из близких к UFC промоушнов, трансляции которого даже идут по официальному каналу фирмы Дэйны Уайта. К этому моменту Ирвин заслужил репутацию веселого бойца – он мог как глупо проиграть, так и разгромно выиграть (6-3 по боям). За агрессию и напор Ирвин быстро получил подходящий никнейм.

«Зверь – супервзрывной боец с мощными сериями ударов. Он натуральный охотник за головами, отличный боксер, работающий по голове и телу. Ривера хорошо владеет кикбоксингом, активно комбинирует. Он много пропускает, но и попадает часто. Это привело к тому, что его несколько раз роняли. При этом Ривера чрезвычайно вынослив и всегда уделяет исключительное внимание кардио. Его слабое место – тейкдауны, но они стремительно улучшаются от боя к бою», – писали о Ирвине специалисты.

Дебют в Titan FC он тоже проиграл, но затем раскидал трех соперников подряд, завоевал пояс временного чемпиона промоушна в легчайшем весе, а затем уверенно защитил титул. После трех нокаутов подряд и чемпионского пояса Риверу заметил UFC, а его менеджером стал Али Абдель-Азиз, работающий с Хабибом Нурмагомедовым.

Дебют мексиканца в UFC прошел в 2020-м в разгар пандемии и при диких обстоятельствах – ему предложили бой и контракт с промоушном меньше чем за два дня до ивента. Но он даже не подумал отказаться – из UFC не звонят дважды.

«Мой менеджер Али позвонил и спросил: «Ирвин, что у тебя с тестом на коронавирус?» И я такой: «Я должен все сделать», а он такой: «Хорошо, если ты успеешь, мы устроим бой. У меня есть возможность для тебя сразиться в UFC». Так что буквально за 15 часов я сделал все медицинские процедуры. Благодарен всем врачам и медсестрам: все они даже задержались на работе ради меня», – Риверу захлестывали эмоции.

Но двух дней и отрицательного теста на корону не хватило для победы в дебюте. Более того, Ирвина выпустили на бой в непривычном полулегком весе против грузина Гиги Чикадзе по прозвищу Ниндзя, который за 14 поединков в карьере проиграл всего два (последний раз – семь боев назад).

Ниндзя задавил Зверя во втором раунде и разбил сопернику нос, но эксперты удивлялись, как здорово и агрессивно дерется Ирвин, несмотря на чужой вес и отсутствие подготовки к бою. В третьем раунде Чикадзе, который выше на 22 см, влепил Ривере ногой в голову, а в четвертом просто избивал мексиканца. Ривера не упал и проиграл только решением судей.

Следующие два боя в 2020-м Ирвин тоже провел от начала до конца – по разу выиграл и проиграл решением жюри. «Он очень веселый боец, который преуспеет в UFC. Не знаю, попадет ли он когда-нибудь в топ-15, но думаю, что он увидит несколько бонусов в карьере», – резюмировали эксперты. Но карьера Ирвина в UFC закончилась так же внезапно, как началась.

В марте 2021-го он должен был провести четвертый бой, но в январе его задержали полицейские: окровавленный боец шел по дороге и бормотал: «Я убил сестер». Он не сопротивлялся при аресте и не отрицал вины. На допросе Зверь признался, что напасть на сестер ему приказал голос дьявола в голове. За убийство ему грозила смертная казнь.

Повезло – обеих сестер откачали, и к утру 8 января их жизни были в безопасности, несмотря на десяток ножевых ранений. Через несколько дней они выпустили заявление.

Оказалось, что после последнего боя в сентябре 2020-го с их братом начало твориться что-то странное. Он полностью потерял интерес к тренировкам, которые были смыслом его жизни, перестал общаться с матерью, бывшей женой и дочерью. Сестры вмешались.

«Брат вел себя не так, как обычно. Он не спал и разговаривал как-то странно, потерял интерес к тренировкам, ради которых живет. Это обеспокоило нас и заставило как можно скорее запрыгнуть в самолет до него. К сожалению, его умственное состояние было хуже, чем мы могли представить, и, прежде чем мы смогли ему помочь, он полностью сломался», – заявили сестры. В первый же день после приезда близких Ирвин слышал голоса в голове, которые приказывали убить родных.

Мать спортсмена Сусана Кампос заявила, что сын «потерял память из-за того, что зло овладело им несколько дней назад. Его разум был заблокирован. Он не был самим собой».

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Риверы. Его поведение соответствует проблемам с психическим здоровьем. Обвинения же вызывают крайнюю озабоченность, и в настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается, и любые возможные следующие шаги, включая дисциплинарные меры или медицинское обслуживание, будут определены после его окончания. UFC проинформировал руководство Риверы, что в настоящее время ему не будет предложен бой», – промоушн быстро попрощался с проблемным бойцом.

Суд признал Риверу невменяемым и поместил в психушку до тех пор, пока его не приведут в порядок, а потом Ирвина отправят в тюрьму. У него нет не только права на выход под залог, но и возможности увидеться с близкими.

Но сестры простили брата и надеются на лучшее: «Мы любим брата. Любому, кто знает нашу семью, точно известно, сколько мы значим друг для друга и насколько мы близки. Мы хотим только одного: чтобы брат получил профессиональную психологическую помощь, в которой он так отчаянно нуждается».

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